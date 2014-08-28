مجلس بزرگداشت شهیدان رجائی و باهنر در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در اطلاعیه ای با دعوت از مردم استان برای شرکت در این مراسم بزرگداشت از آن ها خواسته شده است تا با حضور پرشکوه خود در این مراسم، یاد و خاطره شهدای انقلاب را زنده نگه دارند.

این مجلس روز شنبه هشتم شهریور از ساعت 11 الی 13 در مسجد مقبره تبریز واقع در بازار کفاشان برگزار خواهد شد.

در این بیانیه آمده است:شخصیت شهیدان رجایی و باهنر برای همه الگوست و هشتم شهریور سالروز شهادت جانسوز این شهیدان والامقام یادآور روز جریحه دار شدن قلب میلیون ها ملت انقلابی ایران و حتی آزادی خواهان جهان است.

در این روز ملت ایران شخصیت هایی را از دست داد که مبارزه خستگی ناپذیر با استکبار جهانی و ایادی داخلی آنان، اخلاص در عمل، ساده زیستی، ذوب شدن در ولایت و خادم مردم بودن از بارزترین خصوصیات این شهدای گرانقدر بود.