روستاهای بالای 50 خانوار به اینترنت پرسرعت متصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی که به یاسوج سفر کرده است، در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد که از نیمه شب چهارشنبه آغاز شد و تا بامداد پنجشنبه ادامه یافت، اظهار داشت: به دلیل اهمیت ارتباطات در دنیای امروز توجه به مناطق محروم برای توسعه این زیرساخت ها از اولویت های مهم دولت است و اعتبارات خوبی به این امر اختصاص یافته است.
وی با اشاره به وجود نقاط کور آنتن دهی موبایل در مناطق دوردست و کوهستانی کشور ابرازامیدواری کرد با برنامه ریزی از طریق اجرای طرح رومینگ ملی بسیاری از این نقاط پوشش داده شود.
واعظی گفت: تلاش می کنیم در خصوص رفع نقاط کور و همچنین راهاندازی نسل سوم تلفن همراه در استان کهگیلویه و بویراحمد تا شش ماه آینده اقدام شود.
وی افزود: همچنین دفاتر آی.سی.تی در استان فعال و مشکلات کارگزاران آنها را برطرف خواهیم کرد.
واعظی تاکید کرد: متعهد میشوم هر آنچه در این استان قول دادیم دنبال کرده و اجرایی کنیم.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه رئیس جمهور به استانهای همچون کهگیلویه و بویراحمد توجه ویژهای دارد، گفت: تلاش میکنیم سفر استانی هیئت دولت و رئیس جمهور را به دلایل متعدد در این استان جلو بیندازیم.
کهگیلویه و بویراحمد از کمبود بسیاری از زیرساختها رنج می برد
نماینده بویراحمد و دنا در مجلس هم در این نشست گفت: حضور هیئت دولت در کهگیلویه و بویراحمد فاصله موجود بین این استان با سایر استانها را کاهش خواهد داد.
غلاممحمد زارعی افزود: حضور هیئت دولت در این استان موجب پیگیری و بررسی بسیاری از مشکلات خواهد شد که از دولت میخواهیم قبل از فصل سرما به این استان سفر کنند.
وی اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد نیازمند نگاه ویژه دولت است زیرا از کمبود بسیاری از زیرساختها رنج می برد.
زارعی تاکید کرد: دولت باید به استانهایی همچون کهگیلویه و بویراحمد نگاه ویژهای داشته باشد چرا که از گذشته کارهای انجام نشده بسیاری وجود دارد.
نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس نیز گفت: شهرستانهای کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشرفتی نکرده اند.
حجتالسلام سید علیمحمد بزرگواری افزود: باید توسعه مناطق مختلف براساس توازن انجام شود.
وی وضعیت پهنای باند اینترنت و آنتندهی ضعیف تلفن همراه را از مشکلات حوزه انتخابیه خود عنوان کرد و اظهار داشت: بلاتکلیفی یکهزار و 200 نفر از کارگزاران بیمه روستایی در این شهرستانها از دیگر مشکلات این بخش است.
نظر شما