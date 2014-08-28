  1. استانها
۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۴۹

واعظی:

روستاهای بالای 50 خانوار به اینترنت پرسرعت متصل می شوند

یاسوج – خبرگزاری مهر: وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: اتصال روستاهای بالای 50 خانوار به اینترنت پرسرعت از اولویت های این وزارتخانه برای تقویت ارتباطات در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی که به یاسوج سفر کرده است، در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد که از نیمه شب چهارشنبه آغاز شد و تا بامداد پنجشنبه ادامه یافت، اظهار داشت: به دلیل اهمیت ارتباطات در دنیای امروز توجه به مناطق محروم برای توسعه این زیرساخت ها از اولویت های مهم دولت است و اعتبارات خوبی به این امر اختصاص یافته است.

وی با اشاره به وجود نقاط کور آنتن دهی موبایل در مناطق دوردست و کوهستانی کشور ابرازامیدواری کرد با برنامه ریزی از طریق اجرای طرح رومینگ ملی بسیاری از این نقاط پوشش داده شود.

واعظی گفت: تلاش می کنیم در خصوص رفع نقاط کور و همچنین راه‌اندازی نسل سوم تلفن همراه در استان کهگیلویه و بویراحمد تا شش ماه آینده اقدام شود.

وی افزود: همچنین دفاتر آی.سی.تی در استان فعال  و مشکلات کارگزاران آنها را برطرف خواهیم کرد.

واعظی تاکید کرد: متعهد می‌شوم هر آنچه در این استان قول دادیم دنبال کرده و اجرایی کنیم.

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه رئیس جمهور به استان‌های همچون کهگیلویه و بویراحمد توجه ویژه‌ای دارد، گفت: تلاش می‌کنیم سفر استانی هیئت دولت و رئیس جمهور را به دلایل متعدد در این استان جلو بیندازیم.

کهگیلویه و بویراحمد از کمبود بسیاری از زیرساختها رنج می برد

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس هم در این نشست گفت: حضور هیئت دولت در کهگیلویه و بویراحمد فاصله موجود بین این استان با سایر استان‌ها را کاهش خواهد داد.

غلام‌محمد زارعی افزود: حضور هیئت دولت در این استان موجب پیگیری و بررسی بسیاری از مشکلات خواهد شد که از دولت می‌خواهیم قبل از فصل سرما به این استان سفر کنند.

وی اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد نیازمند نگاه ویژه دولت است زیرا از کمبود بسیاری از زیرساختها رنج می برد.

زارعی تاکید کرد: دولت باید به استان‌هایی همچون کهگیلویه و بویراحمد نگاه ویژه‌ای داشته باشد چرا که از گذشته کارهای انجام نشده بسیاری وجود دارد.

نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس نیز گفت: شهرستان‌های کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشرفتی نکرده اند.

حجت‌السلام سید علی‌محمد بزرگواری افزود: باید توسعه مناطق مختلف براساس توازن انجام شود.

وی وضعیت پهنای باند اینترنت و آنتن‌دهی ضعیف تلفن همراه را از مشکلات حوزه انتخابیه خود عنوان کرد و اظهار داشت: بلاتکلیفی یک‌هزار و 200 نفر از کارگزاران بیمه روستایی در این شهرستان‌ها از دیگر مشکلات این بخش است.

