واکنش مجلس افغانستان به وضعیت امنیتی برخی ولایات/ سنا مقامات وزارت دارایی را فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بخدی، شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت امنیتی در برخی از ولایات کشور، کشتار غیر نظامیان در ولایت غزنی از سوی طالبان را "وحشیانه" خواندند.



محمد علی اخلاقی نماینده مردم غزنی در جلسه مجلس نمایندگان اعلام کرد که عملیات نظامی در ولایت غزنی قابل توجه نبوده و نیروهای امنیتی باید عملیات گسترده ای را آغاز کرده تا این ولایت با خطر سقوط مواجه نشود.



نصر الله صادقی زاده نیلی دیگر عضو مجلس نمایندگان افغانستان ضمن انتقاد از سیاست های حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در قبال طالبان تاکید کرد از رئیس جمهوری آینده می خواهم تا مانند کرزای، طالبان را برادر خطاب نکند و جنایات این گروه را نادیده نگیرد.



نمایندگان مردم هلمند در مجلس نمایندگان افغانستان نیز اعلام کردند که وضعیت امنیتی در این ولایت رو به وخامت است و مقامات امنیتی باید اقدامات جدی را در این زمینه انجام دهند.



یکی از نمایندگان مردم هلمند نیز با اشاره به کشته شدن 900 پلیس و غیرنظامی از زمان آغاز جنگ ولایت هلمند تاکنون تاکید کرد که جنگ در ولایت هلمند تمام شدنی نیست زیرا این ولایت صدها کیلومتر مرز با پاکستان دارد و این کشور نمی خواهد تا امنیت در ولایت همجوار این کشور تامین شود.



مجلس سنای افغانستان همچنین امروز یکشنبه شماری از مقامات وزارت دارایی این کشور را برای پاسخگویی به مشکلات این وزارت به مجلس فرا خواند.



وزارت دارایی افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل طولانی شدن انتخابات افغانستان نزدیک به پنج میلیارد دلار به اقتصاد این کشور صدمه وارد شده و در صورت ادامه روند انتخابات کشور دچار بحران مالی می شود.