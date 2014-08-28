دختری که شفیعه روز جزاست/ بانوی آفتابی شهر کویری

به گزارش خبرنگار مهر، به برکت تولد کریمه اهل بیت(س)، شورای عالی انقلاب فرهنگی، اول ذیعقده را روز ملی دختران نامگذاری کرد. این روز مبارک انگیزه‌ای شد تا به بازشناسی شخصیت حضرت معصومه(س) برای دختران بپردازیم.

کریمه اهل بیت سلام الله علیها یک بارزه و شاخصه خاص دارند و ما در زیارتنامه ایشان می‌خوانیم «سلام بر آن بانویی که امین و حجت امام زمانش بوده» رسیدن به این مقام شاخص برای کمتر بانوانی در طول تاریخ اتفاق افتاده.

شاید این رمزی از حیات بشری و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی باشد که هر جا مردان در محدودیت و حصر قرار گرفتند خداوند زنی را آفریده که رسالت مردان الهی را انجام دهد و او را بر سایر افراد و بانوان ممتاز کرده. حضرت زهرا(س) در اوج خانه نشینی امام علی(ع) و حضرت زینب(س) در واقعه عظیم کربلا نمونه‌ای از این نقش آفرینی بانوان است. در اوج خفقان دوران امام موسی بن جعفر(ع) هم وجود مبارک حضرت فاطمه معصومه(س) رسالت مهم و ویژه پدر بزرگوارشان را انجام می‌دادند.

به گفته معصومه ظهیری استاد حوزه علمیه خواهران، یکی از امتیازات ویژه‌ای که به بانوان نمونه اسلام نسبت به دیگران سرآمدی می‌دهد چهره علمی و فرهنگی آن بزرگواران است که دارای شاخصه‌های ویژه‌ای هستند. حضرت معصومه(س) هم از این بانوان است که علاوه بر این، آگاه به زمان بودند.

وی گفت: ایشان جزو راویان حدیث غدیر و امامت امام علی(ع) هستند. همان گونه كه حضرت زهرا(س) با استدلال‌هاي متين و استوار، حقانيت ولايت حضرت علي را تبيين مي‌كردند، حضرت معصومه نيز چنين بود. این هم جزو مواردی است که از نظر علمی، حضرت را شاخص می‌کند.

مژده به آمدن حضرت

حضرت معصومه(س) توسط چندین امام معصوم ستوده شدند. مهم‌تر آنکه ما در طول تاریخ کمتر شخصیتی داریم که قبل از تولدش به حضور و بروزش مژده داده باشند. پیغمبران الهی همواره به آمدن حضرت محمد(ص) مژده می‌دادند، تا آن که خداوند حضرت مسیح را مبعوث کرد و او به رسالت پیامبر بشارت داد. اما اینکه برای تولد حضرت معصومه(س) هم مژده داده شود انگشت اشاره‌ای است بر نزدیک بودن چهره ایشان به معصوم.

امام صادق(ع) سال‌ها قبل از ولادت حضرت معصومه(س) فرمودند: «به زودي بانويي از فرزندانم به سوي قم كوچ كند كه نامش فاطمه دختر موسي بن جعفر است و با شفاعت او همه شيعيانم وارد بهشت مي‌شوند.»

موسی بن جعفر(ع) هم در واقعه‌ای که در شهر نبودند و کریمه اهل بیت پاسخگوی سئوالات مخاطبان بودند، وقتی پاسخ‌ها را مطالعه کردند فرمودند «فدها ابوها». این همان جمله معروفی است که پیامبر اسلام(ص) در وصف حضرت فاطمه زهرا(س) به کار بردند. در فرهنگ شیعی معتقدیم تائید معصوم برای ما حجت و انگشت اشاره‌ای برای الگوبودن است.

امام رضا(ع) هم روایت دارند که اگر كسي كه حضرت معصومه را زيارت كند مانند آن است كه ایشان را زيارت كرده است. امام جواد(ع) هم در مورد عمه جانشان می‌فرمایند: «هر كس قبر عمه‌ام را در قم زيارت كند، بهشت پاداش او است.» بنابراین بحث الگوبودن کریمه اهل بیت و محبت و مودت به ایشان می‌تواند پاداش بهشت را داشته باشد.

اینکه چهار معصوم بزرگوار، حضرت فاطمه معصومه(س) را ستودند و ایشان را تائید کردند می‌تواند از نشانه‌های جامعیت کریمه اهل بیت باشد.

دختر نمونه و مورد تائید

درست است که حضرت معصومه دختر معصوم، خواهر معصوم و عمه امام جواد علیهم السلام هستند اما مهم‌ترین ثمره وجودی ایشان این است که کریمه اهل بیت دختر نمونه و مورد تائید پدر، برادر و برادرزاده قرار گرفتند. ایشان از نظر عفاف و حجاب و شاخصه‌های ماموریت پذیری و رسالت الهی نمونه بودند.

ظهیری اظهار کرد: ما معتقدیم تمام مسائل بشر زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که بشر عبد خدا باشد. کریمه اهل بیت عبد صالحه خداوند بودند و همه آنچه از اوامر و نواهی الهی وجود دارد را رعایت کردند. امام مداری و ولایت پذیری ایشان هم در زندگی امام موسی بن جعفر و هم در دوره‌ای که امام رضا بنا بر هجرت اجباری از به طوس فراخوانده شدند، شاخصه بارزی است. یعنی حضرت معصومه امین امام بودند و به نظر بنده حتی هجرت ایشان به ایران ماموریتی بود که توسط امام زمانش فراخوانده شدند.

چرایی سفر به ایران

به گفته این استاد حوزه، مأمون در مواجهه با امام رضا(ع) و شیعیان آن دوران سه مهم هدف داشت؛ یکی اینکه امام را نزدیک خودش تحت کنترل قرار دهد. دوم اینکه، سعی می‌کرد رابطه یاران و کسانی که با امام رضا ارتباط داشتند را قطع کند و سومین هدفش ارتباطات مالی و وجوهاتی که به حضرت می‌رسید را قطع کند. این سه هدف با حرکت کاروان حضرت معصومه(س) از مدینه به ایران خنثی شد. کریمه اهل بیت در این سفر توانستند با رابطه‌ها و یاران امام رضا(ع) ارتباط برقرار کنند و مسائل مالی را دریافت می‌کردند تا به امام معصوم برسانند.

وی ادامه داد: این رسالت بزرگ در زمانی که امام رضا(ع) در حصر بودند به عهده کریمه اهل بیت گذاشته شده که رسالت فاطمی و زینبی هم بوده. البته این از عظمت و ظرفیت وجودی کریمه اهل بیت بوده که این قابلیت را پیدا کرده و امام معصوم این ماموریت را به ایشان واگذار کردند وگرنه در همان زمان افراد دیگری هم بودند که نتوانستند به این مقام برسند.

ظهیری گفت: این مسئله در طول تاریخ ثبت شده که هجرت حضرت در قالب سفر زیارتی، دیدن برادرشان بود اما ایشان ماموریت‌های مهم‌تری داشتند که بیان شد.

نگین انگشتری قم محل تجمع عاشقان اهل بیت(ع)

حضرت معصومه(س) در زمان حیاتشان با حرکت زینبی که داشتند باعث شد ارتباط شیعیان با امام رضا(ع) برقرار شود و این کاروان دلگرمی ویژه‌ای برای یاران آن حضرت ایجاد کرده بود. بعد از رحلت ایشان هم نگین انگشتری قم، مضجع ایشان محل گردآمدن و تجمع عاشقان اهل بیت شده. به نحوی که انقلاب اسلامی، نهضت‌ها و جنبش‌ها از قم نضج گرفت و این شهر پایگاه علمی شیعه و محل مراجعه همه دلباختگان اهل بیت شد. ایشان لقب کریمه بودن را از امام رضا دارند و طهارت وجودی حضرت معصومه برکاتی را ایجاد کرده که علوم اهل بیت از اینجا به سراسر جهان نشر می‌یابد.

اکنون طلاب بیش از 120 کشور جهان در شهر قم مشغول فراگیری علوم حوزوی و دینی هستند. در روایتی از امام صادق(ع) داریم که فرمودند: «حرم خداوند مکه است؛ برای رسول خدا نیز حرمی در مدینه است؛ کوفه حرم امیرالمؤمنین است و حرم ما (اهل بیت) شهر قم است.» تفاسیر متعددی از این روایت می‌شود اما آنچه مسلم بوده این است که علوم آل محمد از قم به سراسر دنیا انتقال پیدا می‌کند، یعنی حرم کبریایی حضرت معصومه(س) فضای امن و قابل اعتمادی است که ما بتوانیم همه معارف اهل بیت را منتقل کنیم. این است که شیفتگان و دلباختگان اهل بیت دور نگین پربهای این انگشتری گرد آمدند.

بهترین الگو برای دختران

امروزه با توجه به شرایط پیچیده و دگرگونی رفتاری که برای دختران به وجود آمده، چگونه می‌توان دختران شیعی را به الگوپذیری از سیره و رفتار حضرت تشویق کرد؟ این سئوالی است که ظهیری در پاسخ آن می‌گوید: در آیات قرآن داریم «‌قل لا أسألکم علیه أجراً إلّا المودّه فی القربی» یعنی باید اهل بیت را دوست بداریم. یا امام جواد بهشت را پاداش کسانی می‌داند که قبر کریمه اهل بیت را زيارت كند. اگر بتوانیم این محبت و مودت نسبت به حضرت معصومه داشته باشیم تغییر الگوها و رفتارها و همه مشکلاتی که در جهانی سازی (نوع پوشش، گفتار، تغییر سبک زندگی و...) با آنها مواجه هستیم برطرف می‌شود. دختران ما اگر این علاقه به اهل بیت را داشته باشند جلوه بیرونی و ظاهری رفتارشان تغییر خواهد کرد.

این استاد حوره تاکید کرد: ما باید عمق وجودمان را با شناخت اهل بیت جلا دهیم. اگر این کار را خوب انجام دهیم دیگر نگرانی نخواهیم داشت. شما می‌بینید در مناسبت‌های مختلف وقتی کسانی از چشمه سار وجود اهل بیت برخوردار می‌شوند این تغییر رفتار نمایان است. از آن طرف هم آنهایی که می‌خواهند برای تغییر سبک زندگی در بین جوانان نفوذ کنند همین تغییر محبت و علاقه به اهل بیت را نشانه گرفته‌اند.

وی گفت: این اعتقاد شیعیان واقعی است که مهر اهل بیت وجود انسان را جلا می‌دهد و این انسان خودش را در آئینه اهل بیت می‌بیند. بنابراین حوزه‌های دینی و نهادهای فرهنگی و کسانی که صاحب رسانه هستند باید دختران را با زندگی و معارف اهل بیت آشنا کنند که در این صورت اقبال به الگوپذیری از سیره و رفتار حضرت معصومه وجود خواهد داشت.