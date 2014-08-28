  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۳۵

بیاتی:

شهدا معلمان مدیریت همه جانبه جامعه در شرایط دشوار بودند

شهدا معلمان مدیریت همه جانبه جامعه در شرایط دشوار بودند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: شهادت و ایثار شهدا علاوه بر درسهای اعتقادی و فرهنگی یک آموزشگاه بزرگ برای مدیریت جامعه در شرایط دشوار و بحران است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی بیاتی صبح امروز در یادواره 160 شهید قشر کارمندی استان کرمانشاه که در چارچوب سلسله برنامه های کنگره شهدای کرمانشاه در تالار برق این شهر برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری یادواره های شهدا در واقع فقط تجلیل مقام آنها نیست بلکه یک کلاس درس برای خود ما است.

وی ادامه داد: این یادواره ها تذکر به ما است که فرهنگ عظیم ایثار و شهادت را زنده نگهداریم و از آن برای امروز جامعه الگو برداری کنیم.

بیاتی خاطر نشان کرد: مدیریت جامعه در شرایط بحران و سخت در واقع با نگاه به مشی شهدا و ایثار گران در دفاع مقدس به راحتی قابل الگو برداری است و می توان از همه آن رشادت ها و اندیشه های بلند برای پیشرفت روز افزون جامعه در شرایط کنونی استفاده کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) افزود: با نگاه به بزرگی کاری که شهدا کردند به راحتی می توان ثابت کرد که ادعای کسانی که در شرایط کنونی گمان می کنند پیشرفت فقط در سازش با دشمن است یک خیال باطل است و این بارها به اثبات رسیده است.

بیاتی با اشاره به حضور سردار ناوندی رئیس سازمان بسیج کارمندان کشور در این یادواره اظهار داشت: خود ایشان از یادگاران جنگ و همرزمان سربازان اسلام در لشکر 31 عاشورا هستند و این رشادت ها و مدیریت در بحرانی ترین شرایط را تجربه کرده اند.

وی در پایان با اشاره نامگذاری امسال در حوزه بسیج کارمندی به نام شهید شاخص شهید محمدرضا قلیوند، خاطر نشان کرد: شهید قلیوند از افتخارات شهدای دولت است.او نمونه و مصداق بارز پشت پا زدن به دنیا برای جهاد در راه خدا بود چون فرمانداری کنگاور را به شرط حضور در جبهه پذیرفت.

در پایان این مراسم از خانواده های شهدای کارمند استان کرمانشاه تجلیل شد.

