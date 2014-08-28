تشکیل شبكه سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي آذربايجان شرقي/ حمايت از سمن ها در چهارچوب قانون

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی صبح پنجشنبه در جلسه تشکیل شبکه های سازمان های مردم نهاد آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: از نهادهای مردمی برای حفاظت از محیط زیست حمایت می کنیم.

وی نقش سازمان های مردم نهاد را در فرهنگ سازی و کمک به پیشبرد اهداف سازمانی مهم دانست و اظهار داشت: نهادهای مردمی در راستای حفظ محیط زیست کمک زیادی به سازمان می کنند و این سازمان از فعالیت آنها استقبال و حمایت می کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی بیان کرد: در دولت یازدهم زمينه هايی براي فعالیت تشكل هاي محيط زيستي فراهم شده است تا به صورت كارشناسي، بدون دغدغه و كارهاي سياسي به اهداف محيط زيستي برسيم .

قاسمی حمايت از تشكل های مردمی را در چار چوب قانونی دانست و گفت: حمايت از تشكل های مردمی را در چار چوب قانونی خواهد بود و سازمان هاي مردم نهاد می توانند در موضوع كشاورزي پايدار و احیای دریاچه ارومیه مشاركت فعال داشته باشند .

گفتنی است در اين جلسه با راي گيري بين 25 دبير سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي استان هفت نفر اعضاي آن انتخاب شدند که بر این اساس علي علمي، بهرام تندران، محمد رحماني، مهدي داداشي، توحيد عابدي، عاطفه مجتهدي و خليل حيدري به عنوان هفت عضو اصلي، آقایان محمد حسين امير فرهنگي و واحدی به عنوان دو عضو علي البدل و خانم ژيلا پور ايراني به عنوان بازرس برگزيده شدند.