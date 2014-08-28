به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز صبح در حاشیه یازدهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین با حضور در جمع خبرنگاران درباره اختلاف بین دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت در پی استیضاح وزیر علوم اظهار داشت: فراکسیون اصولگرایان مصمم برای انجام استیضاح بود، اما در مقابل رهروان ولایت به دلیل اینکه اعضای موافق و مخالف استیضاح در مقایسه با یکدیگر با هم برابری می کردند، تصمیم خردمندانه‌ای گرفت و موضع‌گیری انجام نداد و اعلام شد اعضای این فراکسیون به صورت آزادانه می‌توانند نظر و رأی خود را بابت انجام این استیضاح در صحن علنی اعلام کنند.

باهنر با بیان اینکه این موضوع رقابت زیادی را بین فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت در مجلس ایجاد کرد، افزود: تعداد زیادی از استیضاح‌کنندگان، عضو فراکسیون رهروان ولایت بودند و شایعاتی پیرامون ایجاد انشعاب در جریان استیضاح صحیح نیست.