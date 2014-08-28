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۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۵۶

باهنر در جمع خبرنگاران:

ایجاد انشعاب در جریان استیضاح فرجی‌دانا صحیح نیست/ تعداد زیادی از استیضاح‌کنندگان عضو رهروان ولایت بودند

ایجاد انشعاب در جریان استیضاح فرجی‌دانا صحیح نیست/ تعداد زیادی از استیضاح‌کنندگان عضو رهروان ولایت بودند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد زیادی از استیضاح‌کنندگان فرجی‌دانا، عضو فراکسیون رهروان ولایت بودند، گفت: ایجاد انشعاب در جریان استیضاح وزیر علوم صحیح نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز صبح در حاشیه یازدهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین با حضور در جمع خبرنگاران درباره اختلاف بین دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت در پی استیضاح وزیر علوم اظهار داشت: فراکسیون اصولگرایان مصمم برای انجام استیضاح بود، اما در مقابل رهروان ولایت به دلیل اینکه اعضای موافق و مخالف استیضاح در مقایسه با یکدیگر با هم برابری می کردند، تصمیم خردمندانه‌ای گرفت و موضع‌گیری انجام نداد و اعلام شد اعضای این فراکسیون به صورت آزادانه می‌توانند نظر و رأی خود را بابت انجام این استیضاح در صحن علنی اعلام کنند.

باهنر با بیان اینکه این موضوع رقابت زیادی را بین فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت در مجلس ایجاد کرد، افزود: تعداد زیادی از استیضاح‌کنندگان، عضو فراکسیون رهروان ولایت بودند و شایعاتی پیرامون ایجاد انشعاب در جریان استیضاح صحیح نیست.

کد مطلب 2359268

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