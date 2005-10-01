تجليل از شهيدان عرصه روابط عمومي و اطلاع رساني

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، مهدي باقريان، دبيردومين كنفرانس بين المللي روابط عمومي، بابيان اين مطلب كه طي دهه هاي گذشته ، روابط عمومي ها درنهادينه كردن فرهنگ انقلاب اسلامي وجنگ تحميلي ، نقش ارزنده اي داشته اند، افزود : مهم ترين هدف ازاجراي اين طرح ، گراميداشت ياد وخاطره شهيداني است كه دركسوت روابط عمومي يا اطلاع رساني با نثارخون خود درجهت گسترش فرهنگ انقلاب اسلامي ودفاع مقدس ، تلاش كرده اند .

وي همچنين اجراي اين طرح را درايجاد ارتباطي بهترميان كنفرانس وبخش هاي مختلف جامعه ، به ويژه خانواده هاي معظم شهيدان وايثارگران ، موثردانست وافزود: تجليل ازعزيزان نه تنها موجب ايجاد فضاي خوشبيني واعتماد آنان نسبت به كنفرانس هاي علمي - تخصصي روابط عمومي مي شود بلكه توجه به ارزش هاي بومي وملي ، موجب هويت بخشي وافزايش معنويت اين گونه برنامه ها خواهد شد.

بنا به اين گزارش به نقل ازستاد خبري دومين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران ، باقريان ازتلاش گسترده براي شناسايي كليه شهيدان اين عرصه خبرداد وگفت: به دنبال هماهنگي انجام شده با سازمان بنياد شهيد وامورايثارگران كل كشور، تلاش هايي براي شناسايي كساني كه هنگام شهادت ويا قبل ازآن داراي مشاغلي چون روابط عمومي وتبليغات بوده اند آغازشده است ودرنظراست به خانواده هاي آن ها لوح سپاس اهدا شود.

قابل ذكراست اين طرح توسعه توسط دبيرخانه دومين كنفرانس بين المللي روابط عمومي وبا همكاري ومساعدت بنياد شهيد وامورايثارگران كل كشوروانجمن روابط عمومي سيرجان درروزهاي 24و25 آبان ماه سال جاري ، همزمان با برگزاري دومين كنفرانس بين المللي روابط عمومي درايران درسالن اجلاس سران اجرا خواهد شد .

شايان ذكراست تمام سازمان ها وكساني كه درزمينه شهيدان عرصه روابط عمومي آگاهي دارند ، مي توانند اطلاعات خود را به طورمكتوب به نشاني دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند يا براي كسب اطلاعات بيشتربا شماره تلفن شماره 88315270وهمراه 09121938419 تماس حاصل نمايند .