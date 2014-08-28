موتور محرکه توسعه لرستان باید بخش خصوصی باشد/ کمبود شدید منابع بانکی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با حضور رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به حساسیتی که روی مباحث بیکاری و اقتصادی در استان داشتیم از رئیس کل بانک مرکزی دعوت کردیم که به لرستان سفری داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی استان افزود: متاسفانه طی سالهای گذشته لرستان از لحاظ بیکاری در کشور رتبه نخست را داشته که این موضوع روی شاخصهای اقتصادی استان تاثیر منفی گذاشته است.

نرخ بیکاری 36 درصدی در جوانان 15 تا 24 ساله

استاندار لرستان با بیان اینکه در پایان سال 92 نرخ بیکاری استان 17.1 درصد بوده است افزود: همچنین از نظر بیکاری جوانان بین 15 تا 24 سال لرستان دارای نرخ بیکاری 36 درصد بوده است.

بازوند تصریح کرد: این نرخ بالای بیکاری به خصوص در سن 15 تا 24 سال موجب مشکلات جدی و آسیب های اجتماعی در استان شده است.

وی با اشاره به اینکه لرستان از لحاظ سرانه درآمدی در کشور رتبه 28 را دارد عنوان کرد: همچنین نرخ بیکاری لرستان دو برابر میانگین کشوری است.

استاندار لرستان با بیان اینکه سرانه درآمدی مردم لرستان 48 درصد میانگین کشوری است یادآور شد: همچنین استان لرستان به لحاظ میزان سپرده گذاری رتبه 29 کشور را دارد.

بازوند سهم ارزش افزوده صنعت در استان را تنها سه دهم درصد دانست و بیان داشت: این وضعیت برای لرستان بسیار نامطلوب است به طوریکه صنایع استان تنها با ظرفیت 10 تا 15 درصد کار می کنند.

استاندار لرستان این شاخصهای اقتصادی در استان را چالش جدی برای توسعه لرستان برشمرد و بیان داشت: نرخ بیکاری بالا، فقدان صنایع مادر، عدم کفایت زیرساختها و همچنین ضعف منابع سیستم بانکی موجب به وجود آمدن مکلات جدی در این استان شده است.

وجود 3600 میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در لرستان

بازوند با اشاره به وجود پروژه های نیمه تمام به ارزش سه هزار و 600 میلیارد تومان در استان لرستان تصریح کرد: برای رفع چالشهای موجود در حوزه اقتصادی استان طی یکسال گذشته به طور جدی به دنبال راه حل بوده ایم.

وی با بیان اینکه بعد از اجرای اصل 44 قانون اساسی سرمایه گذاری دولت ها کاهش یافته و عموما توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری صورت می گیرد یادآور شد: دولتی کردن اقتصاد راه به جایی نمی برد.

استاندار لرستان تصریح کرد: در مدت فعالیت ما در استان نیز به این جمع بندی رسیده ایم که موتور محرکه توسعه لرستان باید بخش خصوصی باشد.

بازوند تنها راه حل علمی و عملی برای خروج از چرخه توسعه نیافتگی استان را حضور بخش خصوصی دانست و یادآور شد: جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاران فعلی تنها راه حل برای حرکت در مسیر توسعه یافتگی استان است.

درخواست اختصاص هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی

وی یکی از موانع حمایت از سرمایه گذاران در استان را کمبود شدید منابع بانکی برشمرد و گفت: در حال حاضر میزان منابع بانکهای استان سه هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه میزان مصارف در این بخش پنج هزار میلیارد تومان است.

استاندار لرستان با بیان اینکه امکان پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در استان وجود ندارد افزود: اقتصاد ما بانک محور بوده و در استان با چالش کمبود سرمایه در گردش مواجه هستیم.

بازوند با اشاره به تدوین نامه ای برای اختصاص هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی به لرستان صرف نظر از منابع و مصارف استان عنوان کرد: امیدواریم با تحقق این تسهیلات بتوانیم بخشی از سرمایه در گردش برای تکمیل پروژه های تولیدی استان را تامین کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که سفر رئیس کل بانک مرکزی کشور نقطه عطفی در حل مشکلات تسهیلات بانکی در استان و تحقق هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات پیشنهادی باشد.