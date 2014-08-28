شهر قزوین نیازمند تحول اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ‌زنی پروژه بزرگ احداث کمربندی طبقاتی امام رضا(ع) قزوین که با حضور مسئولان استانی و شهری به مناسبت آغاز دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهارداشت: همه باید به کمک شهرداری بیایند تا همه امکانات در سطح شهر به صورت عادلانه توزیع شود.

وی با تقدیر و تشکر از اعضای شورای شهر و شهردار برای اجرایی کردن پروژه بزرگ احداث کمربندی طبقاتی امام رضا(ع) قزوین گفت: باید فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع اعضای هیئت دولت و تذکرات و رهنمودهای ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

روزبه افزود: شهر قزوین دارای فرصت های مناسبی است و علاوه بر اینکه قزوین مرکز استان است نقش یک شاهراه مواصلاتی را دارد.

استاندار قزوین بیان کرد: خدمات رسانی در شهر قزوین علاوه بر شهروندان باید در سطحی باشد که بتوانیم به عبوریان خدمات ارائه دهیم.

این مسئول ادامه داد: در جنوب شهر قزوین با احداث این کمربندی و ساماندهی امام زاده حسین(ع) همه استفاده مطلوبی از ارائه خدمات خواهند کرد.

استاندار قزوین گفت: تحولات در شهر قزوین باید ادامه پیدا کند و مردم هم باید در این زمینه همراهی داشته باشند.

وی افزود: شهرداری قزوین تلاش در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان دارد و شهروندان هم باید در زمینه های فرهنگی، ورزشی و مجتمع های تجاری و خدماتی مشارکت داشته باشند.

روزبه تصریح کرد: جنوب شهر قزوین می‌تواند امکانات بهتری از شمال شهر داشته باشد و سطح کیفی زندگی در جنوب شهر افزایش یابد.

وی اظهارداشت: اعضای شورای شهر دارای تجربه زیادی هستند و شهردار قزوین هم یک مسئول بومی است و بر این اساس سطح انتظارات برای تحولات شهر قزوین افزایش پیدا کرده است.

روزبه بیان کرد: شهردار قزوین مشاور بنده هستند و به این دلیل به عنوان مشاور انتخاب شده است که موانع کار در توسعه شهر قزوین برطرف شود و تحول اساسی در شهر قزوین ایجاد شود.