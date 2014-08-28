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۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۳۲

روزبه:

شهر قزوین نیازمند تحول اساسی است

شهر قزوین نیازمند تحول اساسی است

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: شهردار قزوین بستر توسعه و تحول شهر قزوین را فراهم کرده و در این راستا همه مسئولان و شهروندان باید به شهرداری کمک کنند تا تحولی اساسی در شهر صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ‌زنی پروژه بزرگ احداث کمربندی طبقاتی امام رضا(ع) قزوین که با حضور مسئولان استانی و شهری به مناسبت آغاز دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهارداشت: همه باید به کمک شهرداری بیایند تا همه امکانات در سطح شهر به صورت عادلانه توزیع شود.

وی با تقدیر و تشکر از اعضای شورای شهر و شهردار برای اجرایی کردن پروژه بزرگ احداث کمربندی طبقاتی امام رضا(ع) قزوین گفت: باید فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع اعضای هیئت دولت و تذکرات و رهنمودهای ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

روزبه افزود: شهر قزوین دارای فرصت های مناسبی است و علاوه بر اینکه قزوین مرکز استان است نقش یک شاهراه مواصلاتی را دارد.

استاندار قزوین بیان کرد: خدمات رسانی در شهر قزوین علاوه بر شهروندان باید در سطحی باشد که بتوانیم به عبوریان خدمات ارائه دهیم.

این مسئول ادامه داد: در جنوب شهر قزوین با احداث این کمربندی و ساماندهی امام زاده حسین(ع) همه استفاده مطلوبی از ارائه خدمات خواهند کرد.

استاندار قزوین گفت: تحولات در شهر قزوین باید ادامه پیدا کند و مردم هم باید در این زمینه همراهی داشته باشند.

وی افزود: شهرداری قزوین تلاش در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان دارد و شهروندان هم باید در زمینه های فرهنگی، ورزشی و مجتمع های تجاری و خدماتی مشارکت داشته باشند.

روزبه تصریح کرد: جنوب شهر قزوین می‌تواند امکانات بهتری از شمال شهر داشته باشد و سطح کیفی زندگی در جنوب شهر افزایش یابد.

وی اظهارداشت: اعضای شورای شهر دارای تجربه زیادی هستند و شهردار قزوین هم یک مسئول بومی است و بر این اساس سطح انتظارات برای تحولات شهر قزوین افزایش پیدا کرده است.

روزبه بیان کرد: شهردار قزوین مشاور بنده هستند و به این دلیل به عنوان مشاور انتخاب شده است که موانع کار در توسعه شهر قزوین برطرف شود و تحول اساسی در شهر قزوین ایجاد شود.

کد مطلب 2359293

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