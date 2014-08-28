خرید آب از کشورهای منطقه در مجلس مطرح شده است/ زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی پیش از ظهر پنجشنبه همزمان با هفته دولت و سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) در مراسم افتتاحیه نیروگاه chp معصومیه(س) که در دانشگاه صنعتی قم برگزار شد با تاکید براینکه باید حرکت تولید و رونق خطوط صنعتی مهم‌ترین دغدغه کشور شود، گفت: یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های کشور برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و متخصص است.

وی با اشاره به مناسب بودن زیرساخت‌های علمی و آموزشی گفت: خوشبختانه کشور از لحاظ دانش مخابراتی و الکترونیکی در سطح بسیار خوبی قرار دارد و همین مسئله زمینه رشد و توسعه شرکت مخابرات را فراهم آورده است.

لاریجانی با یادآوری دوران ریاست خود در صدا و سیما ادامه داد: در آن دوران از لحاظ تاسیسات فنی و تخصصی وابستگی محسوسی به کشور‌های دیگر داشتیم و خرید لوازم فنی و مهندسی رادیو و تلویزیون از خارج بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در‌‌ همان دوران طرحی برای حمایت از شرکت‌های تولید داخلی ارایه کردیم، گفت: هرچند وقتی این موضوع را مطرح کردیم مخالفان زیادی داشت و معتقد بودند اگر بخواهیم ساخت وسایل ارتباطی را به متخصصان داخلی بسپاریم امکان دارد منجر به قطع برنامه‌های صدا و سیما و در ‌‌نهایت به ایجاد بحران سیاسی و اجتماعی شود.

وی با طرح این مطلب که باید متخصصان و نیروی کار ایرانی افتخار و از آنها حمایت کرد، افزود: خوشبختانه توانمندی نیروهای داخلی باعث شد که در کمترین زمان ممکن در تأمین بسیاری از لوازم و وسایل ارتباطی بویژه در زمینه فرستنده‌ها، نور و... به خود کفایی برسیم.

لاریجانی با بیان اینکه خودکفایی و مدیریت اقتصادی در شرایط تحریم بسیار مشکل‌تر است، گفت: دولت باید زمینه رشد و خود باوری متخصصان و نخبگان کشور را فراهم کند و نباید مشکلات اداری فعالیت بخش خصوصی را زمین گیر کند.

رئیس قوه مقننه با اعلام اینکه طرحی برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف در مجلس مطرح شده است، بیان داشت: براساس این طرح باید دستگاه متولی راسا مجوز‌ها و زمینه‌های سرمایه گذاری تجار و تولیدکنندگان را در کمترین زمان ممکن بدون بروکراسی‌های زائد اداری فراهم کند.

92 درصد آب کشور را کشاورزان مصرف می‌کند

وی ایجاد نیروگاه‌های CHP را یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشور عنوان کرد و گفت: ایجاد فناوری تولید همزمان برق حرارتی و آب مقطر یک مزیت بزرگ برای کشور کم آب و خشک ایران است.

لاریجانی با ابراز خرسندی از تولید آب بوسیله برق حرارتی افزود: امیدوارم بتوانیم طرح تولید آب از نیروگاه‌های اتمی را جامه عمل بپوشانیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بحران آب در کشور یک مشکل جدی است، گفت: مشکل آب یکی از چالش‌های مهم مجلس است و به دنبال آن هستیم تا راه‌های رفع کم آبی را به بهترین شکل اجرایی کنیم.

لاریجانی با تاکید بر اینکه مسئله آب باید مدیریت شود، افزود: بیش از 92 درصد آب مصرفی کشور متعلق به بخش کشاورزی است.

وی از طرح خرید آب از کشورهای همجوار خبرداد و گفت: یکی دیگر از طرح‌های حل معضل کم آبی مهار آبهای مرزی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی از خدمات ستاد اجرایی امام(ره) تقدیر کرد و اظهار داشت: در سال‌های گذشته به دلیل اینکه این ستاد به صورت مستقیم به قشرهای آسیب پذیر کمک می‌کرد که این مسئله با توجه به اینکه کرامت افراد رعایت نمی‌شد جالب نبود.

وی افزود: جهت گیری ستاد اجرایی امام در روان سازی تولید و ایجاد بسترهای رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال قابل تقدیر و حمایت است.