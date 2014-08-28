  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۵۶

تحولات سوریه/

حمله ارتش سوریه به مواضع تروریستها در قنیطره و الرقه

حمله ارتش سوریه به مواضع تروریستها در قنیطره و الرقه

حمله ارتش سوریه به مواضع تروریستها در گذرگاه قنیطره و اطراف فرودگاه دیرالزور و در گیری با تروریستهای داعش در الرقه از اخبار مهم سوریه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، منابع سوری از حمله جنگنده های ارتش سوریه به مواضع تروریستها در نزدیکی گذرگاه قنیطره واقع در منطقه مرزی جولان خبر دادند.

این در حالی است که دیده بان حقوق بشر در سوریه پیشتر از سیطره گروه تروریستی جبهه النصره بر این گذرگاه خبر داده بودند.

از سوی دیگر خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) از درگیری ارتش این کشور و تروریستهای داعش در منطقه "سد البعث" در الرقه خبر دادند.

به موجب این درگیریها دهها نفر از اعضای داعش به هلاکت رسیده و بخشی از تسلیحات و مهمات این گروه تروریستی منهدم شد.

 پایگاه خبری المیادین نیز با انتشار خبری فوری ازحمله هوای ارتش سوریه به مواضع داعش در اطراف فرودگاه دیرالزور در شرق سوریه خبر دادند.

کد خبر 2359336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها