حمله ارتش سوریه به مواضع تروریستها در قنیطره و الرقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، منابع سوری از حمله جنگنده های ارتش سوریه به مواضع تروریستها در نزدیکی گذرگاه قنیطره واقع در منطقه مرزی جولان خبر دادند.

این در حالی است که دیده بان حقوق بشر در سوریه پیشتر از سیطره گروه تروریستی جبهه النصره بر این گذرگاه خبر داده بودند.

از سوی دیگر خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) از درگیری ارتش این کشور و تروریستهای داعش در منطقه "سد البعث" در الرقه خبر دادند.

به موجب این درگیریها دهها نفر از اعضای داعش به هلاکت رسیده و بخشی از تسلیحات و مهمات این گروه تروریستی منهدم شد.

پایگاه خبری المیادین نیز با انتشار خبری فوری ازحمله هوای ارتش سوریه به مواضع داعش در اطراف فرودگاه دیرالزور در شرق سوریه خبر دادند.