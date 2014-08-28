به گزارش خبرنگار مهر، چهارمين جشنواره بين المللي بازي و اسباب بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز ظهر پنجشنبه با حضور با حضور معاون استاندار قزوین، شهردار قزوین، اعضای شورای شهر و سایر مسوولان استانی و شهری در مجموعه تاريخي فرهنگي سعدالسلطنه قزوين افتتاح شد.

در این جشنواره اسباب بازي‌هاي قديمي ديگر کشورها از جمله ترکيه، پاکستان، استراليا، مولداوي در کنار اسباب بازيهاي قديمي کهن شهرمان به نمايش گذاشته شده است و در کنار آن، بازيهاي بومي اين کشورها اجرا و شناسانده مي‌شود.

همچنین در این جشنواره آموزش‌هاي شهروندي به کودکان در فضاي 760 متر مربع در حياط بهشتيان انجام خواهد شد و مباحثي همچون ترافيک، تفکيک زباله از مبدأ، فضاي سبز، محيط زيست، هويت شهري و گردشگري به کودکان با استفاده از شيوه هاي خاص و کودکانه آموزش داده مي شود.

در این جشنواره با ايجاد هشت غرفه و اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري بچه ها را با شخصيت امام رضا (ع) اُنس بيشتري پیدا خواهند کرد.

در این جشنواره بخش "آرزوهاي آسماني" براي کودکان يتيم و بي سرپرست ايجاد شده است و در اين بخش آرزوهاي کودکان و خواسته هاي آنها از مسئولان به همراه اسم و آدرسشان مکتوب شده و به صورت پاکت آرزو درمي آيد تا ضمن بازديد مسئولان از جشنواره اين پاکت‌ها براي رسيدگي به خواسته‌هاي کودکان در اختيارشان قرار داده شود.

دو سالانه خوشنويسي قزوين در محل برپايي جشنواره بازي برگزار می شود و در اين فرصت مردم و به ويژه کودکان با هنر خوشنويسي به عنوان يکي از مهمترين شاخصه‌ها و توانمندي هاي شهرمان بيشتر آشنا مي‌شوند.

قريب 80 برنامه هنري در طول 10 روز جشنواره توسط گروههاي مختلف هنري، تئاتر عروسکي ملي و استاني در زمينه کودکان اجرا خواهد شد و اجراي مسابقه محله، گروه‌هاي فيتيله ها، خان بابا، حامي، شهر فرنگ و دايي چپول از گروههاي هنري هستند که در اين جشنواره نقش می‌آفرينند.

در این جشنواره قريب 100 غرفه خدماتي، هنري، فرهنگي، نمايشگاهي، بازي و خريد پيش بيني شده است.