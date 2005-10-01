اتحاديه اروپا با همه اعضاي اوپك براي افزايش توليد مذاكره مي كند

محمد علي خطيبي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهردرباره وضعيت كنوني بازار نفت گفت : عليرغم اينكه كشورهاي مصرف كننده نفت مي دانند كه رشد قيمت هاي نفت در دو سه سال اخير به دليل كمبود نفت در بازار نيست و به دليل كمبود عرضه است اما باز هم كشورهاي مصرف كننده ، كشورهاي توليد كننده نفت را به توليد بيشتر نفت وا مي دارند.

وي خاطرنشان كرد: نماينده اي از اتحاديه اروپا به همراه نماينده اي از كشور آمريكا با تك تك اعضاي اوپك براي افزايش ظرفيت توليد گفت وگو خواهند كرد .

وي افزود : اما نكته قابل توجه اين است كه افزايش ظرفيت توليد نفت اوپك نبايد تنها به صورت دستوري باشد. بلكه اين كشورها بايد به كشورهاي توليد كننده بزرگ كمك كنند و در اين كشورها به سرمايه گذاري بپردازند .

وي اضافه كرد : از سوي ديگر كشورهاي عضو اوپك در اجلاس اخير خود تصميم گرفته اند كه ميزان توليد خود را از 5/32 ميليون بشكه فعلي به 38 ميليون بشكه تا سال 2010 برسانند، اما بايد گفت كه تحقق اين امر نيازمند زماني معادل 5 سال است .

به گفته وي ، كشورهاي عضو اوپك بايد از حالا شروع كنند تا بتوانند تا سال 2010 به اين ميزان توليد برسند درنتيجه تحقق تصميم هاي اوپك همانند رسيدن به توليد 38 ميليون بشكه در روز تا آن سال و يا ايجاد 41 ميليون ظرفيت پالايشگاهي در روز همه مورد سوال است و معلوم نيست چرا اوپك اين تصميم ها را گرفته است، چرا كه تاسيس پالايشگاه از وظايف اوپك نيست .

وي درباره وضعيت كنوني بازار گفت : علي رغم اينكه پيش بيني شده بود كه طوفان ريتا شوك ديگر نفتي به همراه داشته باشد اما كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده با ايجاد جوهاي رواني مانع از رشد قيمت نفت شدند به گونه اي كه درچند روز اخير شاهد كاهش آن هستيم .

رييس پژوهش اوپك موسسه مطالعات انرژي اضافه كرد : به عبارتي ديگر حركتي كه اخيرا آغاز شده است اين است كه قيمت ها از اين پس براساس حركت هاي رواني آغاز مي شوند، نه براساس عرضه و تقاضا .