افتتاح 41 پروژه با اعتبار 300 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری‌آزاد ظهر پنج شنبه در شورای اداری شهرستان اظهار داشت: این شهرستان با افتتاح این تعداد پروژه رتبه اول را در بین دیگر شهرستان های استان از لحاظ تعداد و اعتبارات اختصاص داده شده کسب کرده است.

وی ادامه داد: با افتتاح این پروژه ها شاهد تحول عظیم در عمران و آبادانی این شهرستان خواهیم بود و چهره میانه به عنوان یکی از بزرگترین شهرستان های استان دگرگون می شود.

حیدری آزاد با اشاره به این طرح ها گفت: برخی از این طرح ها در روستاهای شهرستان اجرایی شده و زمینه ساز ارائه خدمت به مردم مناطق دورافتاده روستایی شده است و خوشبختانه توانسته ایم رضایت مردم شهرستان را به خاطر اجرای این پروژه ها جلب کنیم.

وی افزود: با تلاش فرمانداری و همچنین نمایندگان شهر شاهد بهره‌برداری از استادیوم پنج هزار نفری این شهرستان در روزهای آتی خواهیم بود، هرچند روز گذشته نیز دو سالن ورزشی در این شهرستان به بهره برداری رسید که می تواند کمک شایانی به توسعه ورزش در میانه داشته باشد.

فرماندار میانه گازرسانی به هفت روستا، اجرای طرح هادی در هفت روستا، برق رسانی به دو روستا، سه سالن ورزشی و یک باب مدرسه خیر ساز را از مهمترین پروژه های عمرانی هفته دولت برشمرد.

