جناح های سیاسی به اصول انقلاب پایبند هستند/ آمادگی کمک به صنایع الکترونیکی شیراز وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظمی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اتحاد و همدلی رمز موفقیت کشور است، تاکید کرد: تمامی جناح های سیاسی به اصول انقلاب، اطاعت از ولی فقیه و مبانی اسلام اعتقاد و اعتماد کامل دارند.

وی تصریح کرد: تمامی مسئولین اعتقاد دارند که سه قوه باید زیر نظر مقام معظم رهبری اداره شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مهمترین هدف، وحدت ملی و آرامش است، یادآور شد: امروز شرایط خاص و چشم جهانیان به کشور ما است زیرا همه می دانند که مقاومت امروز ناشی از انقلاب امام(ره) است.

واعظی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استان فارس نیازی به معرفی ندارد، گفت: داشته های استان فارس به اندازه هایی است که در دولت احتیاجی به معرفی ندارد اما متاسفانه طی چند سال گذشته به خوبی از این داشته ها استفاده نشده است.

وی افزود: جای تعجب است که استان فارس با داشتن این تعداد بناهای تاریخی تاکنون از ظرفیت بزرگ گردشگری استفاده نکرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: روزگاری تعدادی از کارخانه های استان فارس باعث رشد صنعت الکترونیک در کشور بودند که جای تاسف است وقتی امروز شاهد تعطیل شدن این مراکز هستیم.

واعظی ادامه داد: این آمادگی کامل وجود دارد که از تمامی تولیدات مخابراتی و الکترونیکی استان فارس حمایت کنیم و در این مسیر تمامی تلاش خود را خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: تولیدات کارخانجات الکترونیک و مخابراتی فارس را خریداری خواهیم کرد و با تمام توان از آنها حمایت می کنیم.