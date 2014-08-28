لزوم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی/امنیت پایدار مطلوب در کشور برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای ادارای استان کرمان که در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت گفت: توفیقی است که در هفته دولت در استان کرمان حضور پیدا کرده ام و امیدواریم دولت بتواند وظایف خود را در مقابل خواست و مطالبه حق مردم به نحو احسن به انجام رسانده و مورد تایید و تکریم ملت که رضایت خداوند را نیز در برخواهد داشت قرار گیرد.

وی ادامه داد: از روز گذشته جلسات مختلفی در زمینه های اقتصادی، عمرانی و شهری، مواد مخدر و مباحث امنیتی با حضور معاونین بنده در استان کرمان تشکیل شده است.

لزوم راه اندازی سریع بخش های تکمیلی فرودگاه جیرفت

رحمانی فضلی از حضور در جلسه شورای ادارای جنوب استان کرمان و افتتاح فرودگاه جیرفت اشاره و تصریح کرد: آغاز به کار فرودگاه جیرفت گر چه بسیار دیر انجام شد اما کاری بسیار ارزشمند است که باید به سرعت بخش های تکمیلی آن که شامل انبارها، سیستم های بسته بندی و سرخانه هاست با یاری بخش خصوصی ایجاد شود.

وی همچنین از حضور در برنامه صدا و سیما طی روز گذشته اشاره کرد و افزود: آنچه که در سایه لطف خدا، عنایت های رهبری و امام راحل (ره) داریم، در واقع برگرفته از مردم است.

وزیر کشور ادامه داد: افتخار ما این است که دولتی برخواسته از بطن مردم هستیم و ملت ایران بسیار خوب، فداکار، شهیدپرور و انقلابی هستند.

رحمانی فضلی گفت: به دلیل اینکه در یک نظام اسلامی زندگی می کنیم رفتار و اعمال ما برگفته از اعتقادات دینی است، به طور قطع برای همه اقداماتی که انجام دهیم باید در قیامت پاسخگو باشیم.

وی ابراز داشت: اگر افرادی معتقد هستیم باید لوازم آن که شامل پاسخگویی و ثواب و عقاب هست را نیز بپذیریم؛ اینگونه نیست که امروز به این صندلی های تکیه زده و در قیامت راحت از کنار اعمالمان بگذریم.

وزیر کشور یادآور شد: در حکومت اسلامی باید همیشه خدا را گواه و شاهد بر اعمال و خود را پاسخگو در برابر درگاه الهی بدانیم. اگر چنین تفکری داشته باشیم می توانیم دین خود به مردم را پرداخته و بگوییم به وظایفمان عمل کرده ایم.

وی مدیران دولتی را مسئول در برابر تاریخ هزار و 400 ساله اسلام و تشیع دانست و افزود: مسئولیت هایی که به ما واگذار شده است محدود به این مقطع نبوده و نمی توان گفت که کارهای انجام شده تنها نتیجه تلاش و عملکرد ماست. این حکومت برخواسته از مجاهدت ها و رشادت ها، استغاثه ها و اسارت های و دعای های مردم در طول تاریخ هستیم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه دولت در برابر آیندگان نیز مسئول است، افزود: چند روز گذشته در قم خدمت آیت الله خراسانی در قم رسیدم که این جمله را بیان کرد که"شما دولت فعل و دولت قوه هستند" به این معنا است که اقداماتی که اکنون صورت می گیرد در سال های آینده نیز تاثیرگذار است.

وزیر کشور تصریح کرد: ما در تفکر توحیدی معتقد به ظهور و گسترش عدل و ناجی کل بوده و همه خود را سرباز امام زمان (عج) می دانیم، بنابراین در برابر ایشان نیز ما مدیون بوده و مسئولیت داریم.

وی با اشاره به نقش تصمیم گیری های دولت در زندگی ها مردم اشاره کرد و گفت: پذیرش مسئولیت به معنای پذیرش این حجم از پاسخگویی ها و وظایف است، حضور در این عرصه نیازمند روحیه اخلاص و عشق بالایی است.

وزیر کشور همگان را در پیشگاه الهی مسئول دانست و ابراز داشت: وظیفه ما انجام کارها بر مبنای اخلاص و توکل به خداوند است.

اعتدال همسایه عقلانیت است

حمانی فضلی گفت: سیمرغ کرمان مسئولین دستگاههای دولتی بوده و سیمرغ کشور نیز همه افرادی هستند که در پیکره دولت حضور دارند.

وزیر کشور با اشاره به گذشت یک سال از عمر دولت، افزود: در این مدت تلاش رئیس جمهور بر این بود که مخلصانه، در تبعیت کامل از مقام معظم رهبری با اعتقاد عمیق به شعار اعتدال گام بردارد.

رحمانی فضلی اعتدال را همسایه عقلانیت دانست و گفت: افراطی گری مورد تایید هیچکس نبوده و افراط گران بهره ای از عقل نبرده اند، در واقع افراطی گری خروج از وضعیت طبیعی است.

وزیر کشور با اشاره به تاکیدات رئیس دولت بر تکریم مردم، ادامه داد: ادارات و دستگاه های اجرایی مفتخر به خدمت رسانی به مردم باشند.

ارتباط و هماهنگی سه قوا در کشور بسیار عمیق و محکم است

وی اذعان داشت: رئیس جمهور همچنین همواره مسئولین را به حرکت در خط ولایت و حفظ انسجام در حوزه های مختلف مجلس، دولت و سایر دستگاه ها توصیه می کند. این حقیقت است که نمی توانیم بدون هماهنگی با هم کار کنیم، کشور طبق قانون اساسی بر سه قوه تقسیم شده است که قوا در ارتباط و هماهنگی بسیار محکمی با هم هستند.

وی ادامه داد: در مدت روی کار آمدن دولت تدبیر و امید سعی شده است در زمینه ثبات اقتصادی گام های خوبی برداشته شود، و اکنون شاهد ثبات بسیار خوبی در زمینه اقتصادی در کشور هستیم.

وزیر کشور به اقدامات مفید دولت در حوزه انرژی هسته ای اشاره کرد و گفت: در زمینه سیاست خارجی گام های خوبی برداشته شده و انزوا سابق برطرف شده و ارتباط و تعامل بیشتر شده است. در حوزه سیاست نیز با وحدت و انسجام از پایداری بسیار خوبی در حوزه امنیت برخوردار هستیم.

لزوم فعال کردن ظرفیت های استانی

رحمانی فضلی با تاکید بر لزوم تکیه به منابع وظرفیت های استان کرمان، بیان داشت: این منابع شامل ظرفیت های طبیعی، تکنولوژیکی، سرمایه ای و انسانی است.

وی خطاب به اعضاء شورای اداری گفت: حاکمان استان کرمان باید ظرفیت های مربوط به حوزه خود را فعال کنید، البته باید از آورده های دولت نیز در قالب منابع عمومی و تسهیلات، امکانات، مقررات، احکام و قوانین استفاده حداکثری صورت گیرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه، آنچه که محور اصلی است توانمندی ها و ظرفیت داخلی استان است، بیان داشت: مدیریت هر بخشی باید نقشه راه مبتکرانه و توام با ابداع و نوآوری برای فعال کردن ظرفیت ها داشته باشد که لازمه این امر متصل شدن به مردم است.

وی با اشاره به لزوم بهره گیری از منابع عظیم ملت گفت: باید در حوزه های علمی، صنعتی و عمومی از ظرفیت های مردمی استفاده شود و باید به ظرفیت های علما، دانشگاهیان وصل شد؛ چرا که یک کلمه، حدیث یا سخن می تواند انسانی را متحول کند که این در اثر تاثیر علم و کلمه رخ می دهد.

تکریم ارباب رجوع در دستگاه های دولتی باید در صدر امور قرار گیرد

رحمانی فضلی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع در دستگاه های دولتی باید در صدر امور قرار گیرد، ادامه داد: الکترونیکی کردن سیستم های اداری، تسریع در پاسخگویی به مردم و راهنمایی آنها، مردم به را سرمایه گذاری تشویق می کند.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز مسئولین از بغض و بخل در امور گفت: افراد باید با بسط فکر و اندیشه خدمت رسانی کنند، اگر بذل، بخشش، بسط و فراغ بال در امور باشد همگان سود می ببرند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه، اگر کشور ثروتمند باشد همه سود برده و در آرامش خیال خواهند بود، بیان داشت: ضعف در پیگیری ها و نظارت ها یکی از معایب سیستم اجرایی است.

وی با تاکید بر لزوم تقویت نظارت مدیران بر حوزه مدیریتی خود تاکید کرد و گفت: دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به بحث مبارزه با فساد دارد، اجازه ندهید در زیر مجموعه تحت نظارت شما فساد رشد کند.

فساد آفت نظام اداری است

وزیر کشور فساد را آفت نظام اداری دانست و افزود: باید با هر نوع فساد مالی و اقتصادی در هر میزانی باید اشد برخورد صورت گیرد چراکه فساد مانند آتشی در خرمن بوده و نابود کننده سیستم است.

وی بر رعایت اعتدال تاکید کرد و گفت: شرایط به گونه ای نیست که به حاشیه ها بپردازیم، ایران اسلامی اکنون در موقعیت بسیار عالی در جهان قرار دارد. مطالبات مردم از دولت بسیار زیاد است و باید جوابگوی آنها باشیم که لازمه این امر مشارکت مردم و رعایت اعتدال در اقدامات است.

رحمانی فضلی به دیدار اعضاء دولت با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند که" به حاشیه توجه نکرده و به وظایف خود عمل کنید، لازم نیست به حاشیه ها پاسخ دهید مردم متوجه هستند که چه کسانی کار می کنند".

وی ابراز داشت: اگر بخواهیم خودمان را با حاشیه ها و حرفها تنظیم کنیم نمی توانیم به جای برسیم و معیار ما باید خدا و قانون باشد و کارها را قانونی و برای رضای خدا انجام دهیم.