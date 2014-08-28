آغاز مجدد درگیریها میان ارتش لبنان و تروریستها در عرسال

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین با انتشار خبری فوری از آغاز مجدد درگیریها میان ارتش لبنان و تروریستها در منطقه عرسال در نزدیکی مرز سوریه خبر داد.
بر اساس این گزارش این درگیریها پس از تیراندازی به نیروهای گشت ارتش لبنان توسط تروریستها رخ داد.
منابع لبنانی از آغاز مجدد درگیریها میان ارتش لبنان و تروریستها در منطقه عرسال خبر دادند.
