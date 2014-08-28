  1. بین الملل
آغاز مجدد درگیریها میان ارتش لبنان و تروریستها در عرسال

منابع لبنانی از آغاز مجدد درگیریها میان ارتش لبنان و تروریستها در منطقه عرسال خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین با انتشار خبری فوری از آغاز مجدد درگیریها میان ارتش لبنان و تروریستها در منطقه عرسال در نزدیکی مرز سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش این درگیریها پس از تیراندازی به نیروهای گشت ارتش لبنان توسط تروریستها رخ داد.

