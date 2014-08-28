کاهش محسوس دما در سواحل شمال کشور از ابتدای هفته آینده/ رگبار و رعد و برق در بیشتر نقاط کشور

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طی ساعات بعد از ظهر روز پنجشنبه در برخی نقاط شمال غرب، ارتفاعات مرکزي البرز، ارتفاعات مرکزي زاگرس، استان هاي غربی همچنین دربرخی مناطق جنوب کشور رگبار موقتی باران گاهی با رعد وبرق پیش بینی می شود.

به گفته وی، از میزان بارش در روز جمعه در این مناطق کاسته می شود و بارشها در این روز عمدتا در بعد از ظهر در استان هاي هرمزگان و آذربایجان غربی پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: در روز شنبه با نفوذ جریانات خنک شمالی، انتظار می رود دما بطور محسوس در سواحل شمالی کشور کاهش یابد و بارش باران و در ارتفاعات همراه با رعد و برق در این مناطق رخ دهد.

وظیفه با بیان اینکه در این روز دریاي خزر مواج است تصریح کرد: از بارش در روزهاي آینده در این مناطق کاسته می شود ولی هواي خنک با تغییرات کمی تا اواخر هفته ماندگار خواهد بود.

وی افزود: علاوه بر این در ساعات بعد از ظهر روز شنبه در برخی نقاط شمال غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزي، غرب استان فارس و استان هاي بوشهر و هرمزگان رگبار باران پیش بینی می شود که در برخی مناطق شمال غرب و استان هرمزگان احتمال وقوع رعدوبرق وجود دارد.

وظیفه یاد آور شد: فردا آسمان تهران صاف تا قسمتی ابري است. بیشینه و کمینه دما با یک درجه افزایش نسبت به امروز به ترتیب به 35 و 24 درجه سانتیگراد بابلای صفر خواهد رسید.