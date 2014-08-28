هیئت های گلف استان ها فعال می شوند/ پاداش ویژه برای مدال آوران بازی های آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون یوسف شاهی بعد از ظهر پنج شنبه در بازدید از زمین مینی گلف اردبیل تصریح کرد: این مهم با هدف شناسایی پتانسیل ها و استعدادهای ورزشی در برنامه های فدراسیون در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته توجه چندانی به ورزش گلف صورت نگرفته است، اضافه کرد: در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی در احیای این ورزش در سطح کشور مشاهده می شود.

به گفته یوسف شاهی فدارسیون سه دسته رقابت اعزام برادران به مسابقات جهانی ژاپن و اعزام خواهران به مسابقات بین المللی تایلند را در 14 شهریور در نظر دارد.

دبیر فدراسیون گلف اضافه کرد: علاوه بر این کشور ایران در مسابقات برتر آسیا که در مهر ماه در استرالیا برگزار می شود حضور خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد با استعداد یابی مداوم و انتخاب چهره های شاخص ورزشی دستاوردهای قابل توجهی برای گلف کشور در پی این رقابت ها حاصل شود.

یوسف شاهی تصریح کرد: پاداش ویژه برای ورزشکارانی که بتوانند در سطح جهانی و آسیا مدال آور باشند در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه استان های خوزستان، سمنان و تبریز وضعیت مناسبی در گلف دارند، عنوان کرد: استان اردبیل نیز رو به رشد بوده و در مینی گلف جزو استان های مطرح کشور است.

دبیر فدراسوین گلف در خصوص حمایت این نهاد اجرایی در دست یابی به زمین مناسب برای گلف اردبیل اضافه کرد: فقط یک زمین استاندارد گلف در مجموعه ورزشی انقلاب داریم و برای دست یابی استان اردبیل به زمین مناسب همکاری لازم را خواهیم داشت.