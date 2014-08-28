  1. استانها
  2. اردبیل
۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۴۹

یوسف شاهی:

هیئت های گلف استان ها فعال می شوند/ پاداش ویژه برای مدال آوران بازی های آسیا

اردبیل – خبرگزاری مهر: دبیر فدراسیون گلف از فعال سازی هیئت های گلف استان ها با هدف استعداد یابی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون یوسف شاهی بعد از ظهر پنج شنبه در بازدید از زمین مینی گلف اردبیل تصریح کرد: این مهم با هدف شناسایی پتانسیل ها و استعدادهای ورزشی در برنامه های فدراسیون در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته توجه چندانی به ورزش گلف صورت نگرفته است، اضافه کرد: در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی در احیای این ورزش در سطح کشور مشاهده می شود.

به گفته یوسف شاهی فدارسیون سه دسته رقابت اعزام برادران به مسابقات جهانی ژاپن و اعزام خواهران به مسابقات بین المللی تایلند را در 14 شهریور در نظر دارد.

دبیر فدراسیون گلف اضافه کرد: علاوه بر این کشور ایران در مسابقات برتر آسیا که در مهر ماه در استرالیا برگزار می شود حضور خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد با استعداد یابی مداوم و انتخاب چهره های شاخص ورزشی دستاوردهای قابل توجهی برای گلف کشور در پی این رقابت ها حاصل شود.

یوسف شاهی تصریح کرد: پاداش ویژه برای ورزشکارانی که بتوانند در سطح جهانی و آسیا مدال آور باشند در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه استان های خوزستان، سمنان و تبریز وضعیت مناسبی در گلف دارند، عنوان کرد: استان اردبیل نیز رو به رشد بوده و در مینی گلف جزو استان های مطرح کشور است.

دبیر فدراسوین گلف در خصوص حمایت این نهاد اجرایی در دست یابی به زمین مناسب برای گلف اردبیل اضافه کرد: فقط یک زمین استاندارد گلف در مجموعه ورزشی انقلاب داریم و برای دست یابی استان اردبیل به زمین مناسب همکاری لازم را خواهیم داشت.

 

