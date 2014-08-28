شهرداری پرند موفق به کسب درجه 5 شد

بهروز کاویانی امروز در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه لازمه تحقق برنامه‌های شهرداری پرند در سال جاری داشتن مدیریت جهادی است، اظهار داشت: قبل از اینکه بحث مدیریت جهادی مورد تاکید ما قرار بگیرد باید بر فرهنگ جهادی نیز تکیه داشته باشیم زیرا مدیریت جهادی در سایه فرهنگ جهادی معنی و مفهوم پیدا می‌کند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: بدون شک موضوع مدیریت جهادی موضوع سال ۹۳ نیست بلکه مدیریت جهادی موضوعی است که از زمان‌های گذشته و در دوران مقدس با آن رو به رو بودیم و تنها باید نسبت به شناسایی زمان و مکان آن دقت کنیم تا بتوان در راستای فرهنگ‌سازی و پیشرفت گام برداشت.

شهردار پرند افزود: مدیریت جهادی خودباوری است که باید به آن ایمان داشت تا تحقق یابد و مجموعه مدیریت شهری نیز ایمان دارد که این کار را تحقق می‌بخشد.

کاویانی با اشاره به تلاش های این شهرداری از زمان روی کارآمدن مدیریت جدید برای ارتقا درجه گفت: سه شاخصه اساسی و مهم از جمله جمعیت، تقسیمات کشوری و بودجه در نحوه و چگونگی بررسی ابلاغ افزایش درجه شهرداری ها کشور مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان تخصصی وزارت کشور قرار میگیرد.

وی اضافه کرد: شهرداری پرند با توجه به تازه تاسیس بودن دارای درجه 1 بود که خوشبختانه با تلاش مجموعه مدیران و کارکنان و حمایت های فراوان شورای اسلامی شهر توانستیم در این مدت کوتاه یک ساله درجه 5 شهرداری را دریافت کنیم.

شهردار پرند کسب درجه 5 شهرداری را ارزشمند دانست و گفت: افزایش 5 پله ای شهرداری با امضای وزیر کشور ابلاغ شده است و این موضوع برکات بسیار فراوانی در امر خدمت رسانی بیشتر به مردم فراهم می آورد.

کاویانی با تاکید براینکه مدیریت جهادی مورد نظر مقام معظم رهبری همواره در مسیر خدمت به مردم تحقق می یابد، تصریح کرد: کسب درجه 5 برای شهرداری میزان بودجه و سهم شهرداری و شهر جدید پرند را بیش از گذشته از اعتبارات ملی و استانی افزایش می دهد و معتقدیم تمام این هزینه باید صرف آبادی هر چه بهتر شهر و در مسیر ایجاد درآمد پایداری شهری به کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: شهر تازه تاسیس پرند که تنها 2 سال از زمان فعالیت شهرداری را پشت سر میگذارد تا کنون به توفیقات بسیار خوبی دست یافته که در این میان ارتقا 5 درجه ای شهرداری از مهمترین این توفیقات بوده است.

