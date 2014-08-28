آموزش در حوزه های علمیه اردبیل باید پژوهش محور شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر کاظمی بعد از ظهر پنجشنبه در اجلاس مدیران مدارس علمیه خواهران استان اردبیل اضافه کرد: مشکل اساسی که در پیشبرد این امر مهم محسوس بوده این است که اساتید، متاسفانه تنها به مطالب مورد تدریس خود اکتفا کرده و رغبتی در جهت ترغیب طلاب در مسیر تحقیق و پژوهش نشان نمی دهند که نمود این ضعف در تحقیق پایانی طلاب نمایانگر می باشد.

وی در این خصوص برگزاری کارگاههای منبع شناسی برای طلاب را لازم و ضروری دانست.

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان مدیران مدارس را دعوت به ارزیابی ترمی از فعالیتهای انجام شده آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کرد و ادامه داد: از این طریق می توانید نقاط قوت را تحسین و تشویق و نقاط ضعف را با ارائه راهکارهای مناسب و موثر تقویت کنید.

وی راهکار اصلی را در این خصوص برنامه ریزی مناسب دانست و با بیان اینکه همانند تقویم 9 ماهه آموزشی؛ برای فعالیتهای پژوهشی و فرهنگی نیز باید تقویم 9 ماهه در حوزه ها برنامه ریزی شود، افزود: تعامل و همفکری تاثیر فوق العاده ای در پیشبرد اهداف دارد.

کاظمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری تاکید کرد: مدارس باید کرسی های آزاد اندیشی در قالبهای مختلف داشته تا از این طریق ضمن ارائه نظرات طلاب، راهکار فعالیت را برای آنها آموزش دهند که امر بسیار مهمی است.

وی همچنین در جهت تقویت انگیزه طلاب یادآور شد: رواج دادن کلام بزرگان بویژه مقام معظم رهبری در بین طلاب نقش بسزایی در جهت تقویت انگیزه ایفا می کند.

اجلاس مدیران مدارس علمیه خواهران استان اردبیل در آستانه آغاز سالتحصیلی جاری و با هدف ارائه برنامه های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی جهت تقویت انگیزه طلاب در اردبیل برگزار شد.