10 هزار واحد مسکن مهر در استان قزوین آماده واگذاری است/ 300 پروژه نیمه تمام در استان

به گزارش خبرنگار مهر، نادر محمدزاده روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران ر سانه های گروهی استان از واگذاری مسکن مهر تا پایان امسال خبرداد و اظهارداشت: سهم مسکن مهر استان بالغ بر 50 هزار واحد است که در شهر های کمتر و بالای 25 هزارنفر جمعیت و بافت فرسوده واگذار می شود.

وی افزود: دو ورزشگاه، پنج مدرسه، دو باب مسجد و سه درمانگاه نیز در شهرک مهرگان آماده واگذاری است که در ماه آینده همزمان با واگذاری 10 هزار واحد مسکونی افتتاح می شود.



محمدزاده تصریح کرد: در مدت پنج سال از آغاز اجرای پروژه مسکن مهر از سال 88 تاکنون کارهای زیربنایی مانند آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب در سطح خوبی ارائه شده که خوشبختانه دستگاههای خدمات رسان موفق عمل کردند و همراهی مناسبی در این بخش انجام شده است.



این مسئول یادآورشد: در سال جاری به غیر از 1500 واحد که به دلیل مشکلات حقوقی، پیمانکار و مسائل تعاونی ها فعلا واگذار نمی شود بقیه واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و واگذار می شود.



وی افزود: یک هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر به متقاضیان پرداخت شده که از یک سال گذشته تاکنون 75 میلیارد تومان آن برگشت داده شده است.



محمدزاده بیان کرد: در خصوص کیفیت مسکن مهر ادعا داریم از متوسط کشوری بالاتر هستیم و در سازه و کیفیت مصالح و استفاده از لوله های پنج لایه و لوله های فاضلاب نسوز و عایق بسیار خوب است و در بتن اجرا شده نیز آزمایش صورت گرفته و فولادها نیز تست جوش دارد و در زمره پروژه های شاخص کشوری هستیم.



این مسئول یادآورشد: شاید یکی از مشکلات این پروژه در قزوین این بود که به دلیل حجم گسترده کار عوامل فنی به تعداد لازم وجود نداشت و در تامین نیروی متخصص با کمبود مواجه شدیم که برخی واحدها ایراد فنی دارد که باید برطرف شود.

300 پروژه نیمه تمام در استان قزوین



وی افزود: در حال حاضر 300 پروژه در حوزه راه و شهرسازی استان نیمه تمام است که حجم سرمایه گذاری آنها دو هزار میلیارد تومان است که شاخص آنها پروژه جاده قزوین، الموت به تنکابن، قزوین به مسر رحیم آباد و کلاچای، بزرگراه قزوین به ساوه، قزوین به ابهر در ردیف مسیرهای استانی و بزرگراه تاکستان به رزن، آزادراه قزوین به محمدیه و آبیک، بوئین زهرا به رحیم اباد و قزوین به تاکستان در برون استانی از جمله آنهاست.



محمدزاده یادآورشد: 55 درصد پروژه های استان در حوزه راه روستایی است که در حال حاضر 9 قرارداد بزرگ در این بخش منعقد شده که بیش از 80 میلیارد تومان حجم اعتبارات این پروژه هاست.



وی بیان کرد: در چند سال اخیر 100 کیلیومتر راه روستایی در استان قزوین آسفالت و مرمت شده که 10 برابر قبل است که برای 600 کیلومتر راه دیگر باید برنامه ریزی جدی و اصولی شود که نیازمند اعتبارات کافی هستیم.



وی افزود: در استان قزوین 5300 کیلومتر راه روستایی وجود دارد که نیمی از آن آسفالت شده و امسال نیز 200 کیلیومتر دیگر از این مسیرها روکش آسفالت خواهد شد که از نمایندگان استان انتظار داریم اعتبارات بیشتری برای این کار پیش بینی کنند تا با عزم ملی بتوانیم حجم بیشتری از مسیرهای روستایی را آسفالت کنیم.



محمدزاده گفت: احداث و روکش آسفالت هر کیلومتر راه روستایی حدود 150 تا 300 میلیون تومان هزینه دارد که در مناطق دشت و کوهستانی متفاوت است.

این مسئول اظهارداشت: راه آهن قزوین به قم از طرحهای مهمی است که وزارتخانه آن را در اولویت قرار داده و ردیف آن در بودجه 94 دیده شده که در حوزه حمل ونقل استان نقش کلیدی خواهد داشت وبه کاهش ترافیک منتهی به مسیرهای پایتخت نیز کمک می کند.



وی بیان کرد: با اجرای این طرح که به مسافت 200 کیلومتر اجرا خواهد شد ضمن کم شدن 100 کیلومتر از مسیر و صرفه جویی در سوخت تردد مسافر و جابجایی کالا با سرعت و ایمنی بیشتری انجام می شود.

پیگیر اجرای مترو هشتگرد به قزوین هستیم



مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین اظهارداشت: پیگیر اجرای متروی هشتگرد به قزوین هستیم که در حوزه ایمن سازی و راهداری برای ما اهمیت خاصی دارد و امیدواریم بتوانیم به صورت فاینانس آن را اجرا کنیم که در حال حاضر مطالعه فاز اول به پایان رسیده و فاز دوم آغاز شده است.



وی افزود: هرچند وزیر راه موافق اجرای دوخطه کردن مسیر ریلی استان هستند اما مسئولان استان اولویت خود را اجرای مترو می دانند زیرا با حجم گسترده دانشجویان و سهولت در جابجایی ایستگاه مبداء و مقصد این طرح مناسب تر است که امیدواریم با اختیارات وزارت کشور این کار عملیاتی شود.



محمدزاده گفت: این طرح 74 کیلومتر طول دارد و چند ایستگاه در نظرآباد، آبیک، کاسپین، محمدیه و قزوین برای آن پیش بینی خواهد شد.

کاهش 35 درصدی حوادث جاده ای در استان



وی افزود: محورهای مواصلاتی استان از پرتردترین مسیرهای کشور است که خوشبختانه در سالهای اخیر با اجرای طرح های راهسازی و اصلاح مسیرهای پرخطر و نیز حضور موثر پلیس در جاده و همکاری اورژانس، هلال احمر، امدادخودرو، پلیس راه توانسته ایم میزان حوادث جاده ای را هر سال کاهش دهیم که از شاخص کشور هم بالاتر است.



مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: علیرغم افزایش میزان تردد در جاده‌های کشور و نیز تعداد خودرو، تلفات جاده‌ای کاهش یافته و در مقایسه سه برابر شدن تردد تعداد کشته ها از 700 نفر در سال 85 به 282 نفر در سال گذشته رسید که شاهد کاهش 50 درصدی کشته ها بودیم.

محمدزاده بیان کرد: عملیات راهداری، نظارت پلیس، چهارخطه کردن مسیرها، همکاری ارگانهای مختلف و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی در کاهش حوادث موثر بوده که امیدواریم این روند همچنان روبه کاهش باشد.



وی افزود:در سه ماهه امسال هم درتلفات جاده ای استان 14 درصد کاهش داشتیم که با تداوم فعالیتهای راهسازی،اصلاح مسیرها و نصب تابلو علائم راهنمایی و رانندگی، آسفالت، مرمت و اصلاح شیب جاده ها روند کاهشی ادامه دارد که کاهش 400 کشته در مدت هشت سال بسیار قابل توجه است.



محمدزاده اظهارداشت: برای جلوگیری از تردد خودروهای سنگین در بزرگراه قزوین، کرج با دو مشکل اساسی روبرو هستیم که تکمیل نشدن اتوبان مسیر محمدیه تا شهر آبیک و عدم اتصال حلقه جاده قدیم و مخصوص به یکدیگر از آن جمله است که اگر این موارد برطرف شود می توان از ورود کامیونها به اتوبان ممانعت کرد.



500 مصوبه در حوزه شهرسازی/طرح جامع همه شهرهای استان مصوب می شود



محمدزاده اضافه کرد: در حوزه شهرسازی در 25 شهر استان 24 کمیسیون ماده پنج فعال شده که با تشکیل منظم ترین دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تقاضای فعالیتهای اقتصادی بسیار بالاست که در سالهای 91 و 92 به طور متوسط در کارگروه زیربنایی بیش از 500 مصوبه داشتیم که بیانگر حجم فعالیت های اقتصادی است.



این مسئول گفت: طرح جامع همه شهرهای استان امسال مصوب خواهد شد که این کار به ساماندهی امور کمک خواهد کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در خصوص اجرای طرح توسعه امامزاده حسین(ع) اظهارداشت: امامزاده حسین(ع) یکی از پروژه‌های مهم قزوین است که با همکاری ادارات وسازمانها عملیات طرح توسعه این بنای مذهبی و دینی و احیای بافت فرسوده و حاشیه آن آغاز شده که در فاز اول 100 میلیارد تومان برای آن هزینه می شود.



محمدزاده خاطرنشان کرد: این پروژه در بخش عمرانی و مرمت حرم امام‌زاده اجرایی می شود که بخش عمرانی آن با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان اوقاف و امور خیریه استان قزوین و بخش مرمت حرم توسط سازمان میراث فرهنگی استان انجام می شود.

وی افزود: پروژه توسعه و بازسازی حرم امام‌زاده حسین(ع) با سرمایه‌گذاری اداره راه و شهرسازی استان و شهرداری قزوین هرکدام به میزان 45 درصد و سازمان اوقاف و امور خیریه به میزان 10 درصد انجام می شود که در ادامه کار 70 میلیارد تومان هم هزینه خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین عنوان کرد: میزان تزریق اعتبارات این پروژه با توجه به ییشرفت طرح توزیع می شود که امیدواریم در مدت سه تا پنج سال آینده مجموعه این طرح به پایان برسد و آماده بهره برداری شود.



وی افزود: در فاز اول پروژه های فرهنگی، زائرسرا و پارکینگ چند طبقه پیش بینی شده که به افزایش رفاه زائران کمک موثری خواهد کرد.



50 پروژه دولتی در استان اجرا می شود



این مسئول در ادامه گفت:در بخش ساختمانهای دولتی 50 پروژه در استان تعریف شده که شامل ساختمان اداری، مرکز توانبخشی بهزیستی، بیناد شهید، 15 پروژه مسکن مهر، مدرسه، سالن ورزشی است که در صورت تامین اعتبارات لازم در زمان تعیین شده تکمیل و آماده بهره برداری خواهد شد.



وی افزود: 9 هزار میلیارد تومان از سوی دولت به پروژه های عمرانی تزریق خواهد شد که امیدواریم با تعیین سهم استان بتوانیم برخی از این طرحها را به پایان برسانیم که حداقل به 100 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح ها نیازمندیم.



محمدزاده اظهارداشت: پروژه راه آهن قزوین به رشت از دیگر طرحهای مهم ملی استان است که در حال حاضر از 70 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است که اولویت وزارتخانه نیز هست که امسال تخصیص خوبی نداشتیم که امیدواریم این طرح نیز تسریع شود.

