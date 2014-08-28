  1. استانها
خانه زيور و آبگينه كردستان افتتاح شد

سنندج – خبرگزاري مهر: همزمان با برنامه هاي ايام هته دولت خانه زيور و آبگينه كردستان افتتاح و به بهره برداري رسيد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و همزمان با برنامه هاي ايام هفته دولت در كردستان، خانه زيور و آبگينه با حضور نماينده سنندج در مجلس شوراي اسلامي افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.

معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان در اين مراسم گفت: این خانه با هدف حمایت از فارغ‌التحصیلان صنایع دستی و تخصصی نمودن فعالیت‌های تولیدی و پ‍ژوهشی در حوزه صنایع دستی به ویژه رشته‌های مزیت‌دار صنایع دستی ایران تشکیل می‌شود.

فرهاد حامدي افزود: در این خانه کارگاه‌های آبگینه شامل هم‌جوشی شیشه، تراش روی شیشه، نقاشی روی شیشه و همچنین سفال و سرامیک با هدف توسعه هنر لعاب و سرامیک کاربردی که از مزیت‌های بالایی به لحاظ اقتصادی و کارآفرینی برخوردار است راه‌اندازی خواهد شد.

وي ادامه داد: کارگاه‌های فعال در این بنای تاریخی زیر نظر معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان كردستان و توسط فارغ‌التحصیلان رشته‌های صنایع دستی اداره خواهد شد.

معاون صنايع دستي مدير مل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان يادآور شد: اين بنا مربوط به دوره قاجاريه بوده كه با عتباري بالغ بر 80 ميليون تومان مرمت وبازسازي شده است.

وي در پايان عنوان كرد: انتظار مي رود كه با راه اندازي اين خانه زمينه براي ارتقاء فعاليت هاي صنايع دستي و مرتبط با زيور و آبگينه در استان كردستان فراهم شود چرا كه اين استان ظرفيت هاي خوبي را در اين بخش در اختيار دارد.

