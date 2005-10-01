ملوان بندرانزلي جانانه بازي كرد // ازنبود مهاجم گلزن رنج برديم

اكبرميثاقيان سرمربي ابومسلم خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: با دريافت گل اول ابومسلم دچار آشفتگي عجيبي شد و روي به حملات احساسي آورد كه درنهايت با بي دقتي موقعيت هايش را ازدست داد.

وي افزود: ابومسلم دراين بازي ازنبود يك بازيكن مهاجم گلزن وتمام كننده رنج مي برد وما در انتخاب مهاجمانمان اشتباه كرديم.

ميثاقيان كه ازشكست خانگي تيمش دلخوربود، افزود: سه امتياز را ازجيبمان درآوردند و ازاشتباهاتمان حداكثراستفاده را بردند. اما قطعا تيم را ما بالا خواهيم آورد وبه ناكامي هاي ابومسلم پايان خواهيم داد كه اين بهترين جواب براي منتقداني خواهد بود كه بدترين ناسزاها را نثارما كردند.

سرمربي ابومسلم خراسان درخاتمه ازداوري اين ديدار انتقاد نمود وافزود: ازداوري اين بازي همه كلافه شده بودند و بازي درحالتي غيرعادي دنبال مي شد.

گفتني است: اين ديدار با نتيجه 2 بريك به سود ملوان بندرانزلي خاتمه يافت.