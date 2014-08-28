تقویت سیستم حمل و نقل همگانی بهترین راه برای رفع مسائل ترافیکی شهر رشت است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رسولی عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات ترافیکی شهر رشت افزود: مشکلات ترافیکی این شهر در حال حاضر با توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی رفع خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: بهترین و سریع ترین راهی که می توان مسائل ترافیکی شهر رشت را رفع کرد تقویت سیستم حمل و نقل همگانی است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت گفت: متاسفانه سازمان اتوبوسرانی این شهر با ضعف ناوگان و برنامه ریزی مواجه است.

وی افزود: توسعه زیرساخت های حمل و نقلی و تامین ناوگان حمل و نقل عمومی به خصوص حمل و نقل ریلی در کلانشهرها به شهر رشت به عنوان مهمترین عامل کاهش آلودگی محیط زیست، ترافیک، مصرف انرژی های تجدید ناپذیر، حوادث و سوانح رانندگی، تامین رفاه و بهداشت عمومی و کاهش هزینه های عمومی به مثابه یک راهبرد اساسی و موثر باید مورد توجه قرار گیرد.

رسولی بیان داشت: معضل ترافيك شهر رشت همواره يكي از دغدغه هاي اصلي و در اولويت همه مدیران شهری است.

وی در ادامه رشت را بزرگترین شهر شمال کشور دانست و گفت: توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با هدف تامین رفاه حال شهروندان و مسافران در این شهر امری ضروری است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت اذعان داشت: حمل و نقل عمومي و استفاده از وسائل نقليه عمومي موضوعي که مورد توجه همه كارشناسان شهري و اجتماعي است كه توجه به این مهم گره‌ هاي كور ترافيكي را باز خواهد كرد.

وی همچنین با تاكيد بر استفاده همگاني از وسايل نقليه عمومي یادآورشد: يكي از نكات مهم و برجسته در توسعه حمل و نقل عمومي در سطح شهر، ميزان خدمات رساني مطلوب به همشهريان است كه اگر اين موضوع مورد توجه قرار گيرد، رغبت استفاده مردم از حمل و نقل عمومي هم بيشتر خواهد شد.