اولین کتابخانه روستایی همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجمین روز از هفته دولت بعدازظهر پنجشنبه هفت طرح در شهرستان همدان با حضور ابراهیم کارخانه ای نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شواری اسلامی، فرماندار همدان و دیگر مسئولان افتتاح و بازدید شد.

فرماندار همدان در بازدید از احداث ساختمان دهیاری یسرلو و دهیاری دشته بخش شراء اظهار داشت: هر دو این دهیاری ها هر کدام به مساحت 80 متر مربع و مبلغ 288 میلیارد ریال و از محل اعتبار اسنانداری همدان است.

علی تعالی افزود: همچنین طرح آبیاری تحت فشار روستای قرخلر در بخش شراء شهرستان همدان نیز در 17 هکتار است که از نوع سیستم کلاسیک ثابت زیرزمینی است.

وی بیان داشت: محصولات تولیدی این طرح نیر یونجه، گندم، سیب زمینی و جو است که محل تامین اعتبار آن از اعتبارات بلاعوض و آورده بهره بردار بوده است.

تعالی اضافه کرد: مبلغ اعتبار دولتی آن 665 میلیون ریال و ملبغ آورده بهره بردار نیز 731 میلیون ریال بوده است.

رئیس کتابخانه های همدان نیز در ادامه و در افتتاح کتابخانه عمومی امام هادی(ع) روستای هیزج عنوان داشت: این کتابخانه اولین کتابخانه روستایی شهرستان همدان است و بیش از دو هزار جلد کتاب در آن وجود دارد.

ارشاد استعدادی در ادامه گفت: همچنین قصد داریم در دیگر روستاهای همدان نیز این اقدام را انجام و فعالیت های فرهنگی را در این مناطق گسترش دهیم.

وی بیان داشت: این کتابخانه 200 متر مربع زیر بنا دارد که 250 میلیون ریال فقط برای تجهیز آن استفاده شده است.

فرماندار همدان ابراز داشت: غذای معنوی یکی از غذاهایی است که باید متولیان فرهنگ همانطور که در بخش اقتصاد عمل می شود در این راستا تلاش کنند.

تعالی اذعان داشت: همچنین باید به ساخت کتابخانه ها در روستاهای کم برخوردار توجه ویژه ای شود.

وی اظهار داشت: افتتاح اولین کتابخانه روستایی در هیزج نشان از این دارد که این روستا در مسائل فرهنگی در راس تمامی روستاهای شهرستان همدان قرار دارد.

فرماندار همدان همچنین در مراسم کلنگ زنی بوستان 10 هکتاری ولایت قهاوند افزود: قسمت های مختلفی برای این بوستان در نظر گرفته شده است و امروز فاز دوم این بوستان یعنی شهربازی آن کلنگ زنی می شود.

تعالی بیان داشت: برای فاز دوم این بوستان 500 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و همچنین این بوستان سه میلیارد تومان هزینه دارد و در مدت پنج سال به بهره برداری کامل می رسد.

وی در ادامه در بازدید از طرح تولیدات دامی شهرستان همدان گفت: این طرح در روستای برکت آباد قهاوند با اشتغالزایی برای پنج نفر فعالیت می کند.

فرماندار همدان ابراز داشت: محصولات تولیدی این بخش گوشت سفید با ظرفیت 26 هزار قطعه است و نوع مواد مصرفی آن دان آماده است و همچنین میزان زمین آن 10 هزار متر مربع است.

تعالی اذعان داشت: مزیان کل سرمایه گذاری این طرح 6600 میلیون ریال و میزان آورده شخصی 2000 میلیون ریال است که 4600 میلیون ریال از تسهیلات توسعه کشاورزی استفاده شده است.

وی اظهار داشت: همچنین تولید سالانه این طرح 260 تن گوشت سفید است و طول زمان اجرای طرح یک سال است.

تعالی در بازدید از گوساله پرواری کوثر بیات و شرکا افزود: منطقه اجرای این طرح در روستای خیرآباد بخش قهاوند است که برای سه نفر اشتغالزایی داشته است و محصولات تولیدی آن گوشت قرمز است.

وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی آن 120 راس است، عنوان داشت: یونجه، کنستانتره، کاه و غیره برای دام ها استفاده می شود.

تعالی با اشاره به اینکه مزیان زمین طرح پنج هزار متر مربع است، اضافه کرد: همچنین زیربنای واحد یک هزار و 296 متر مربع است و میزان کل سرمایه گذاری طرح چهار میلیون ریال و میزان آورده شخصی چهار میلیون ریال است که سالانه 38 تن گوشت قرمز تولید می کند.