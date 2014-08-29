دانشگاه ها منبع تشکیل شرکت های دانش بنیان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا زیتوننژاد شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تاسیس شرکتهای دانش بنیان برای افزایش درآمد این دانشگاه مورد توجه است و در استانها باید به این امر مهم توجه شود.
وی اظهار داشت: توجه به فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری به دلیل ظرفیتهای علمی و منابع فیزیکی که وجود دارد می توانند بستر لازم برای تولید ثروت را مهیا کنند.
دبیر شورای اقتصاد و سرمایهگذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: فارغ التحصیلان میتوانند به عنوان سهامدار شرکتهای دانش بنیان را تشکیل دهند.
زیتون نژاد یاد آورشد: دانشجویان میتوانند با دریافت تسهیلات این شرکتها را تاسیس کنند.
وی گفت: دانشگاهها با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهایی که دارند ظرفیت بسیار خوبی برای تحقیقات دانش بنیان هستند بنابراین در دانشگاها از این ظرفیتها به خوبی باید استفاده شود چرا که شرکت های دانش بنیان برای در آمد زایی دانشگاه بسیار مهم است.
دبیر شورای اقتصاد و سرمایهگذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی کشو ر افزود: دانشگاه آزاد تلاش می کند در زمینه تولید کالا و خدمات با تشکیل شرکتهای دانش بنیان به رشد پایدار برسد.
زیتون نژاد تصریح کرد: این دانشگاه تلاش میکند در سطح استانها شرکتهای دانش بنیان را تاسیس کند.
وی گفت: یکی از سیاستهای دانشگاه آزاد اسلامی این است که خود را از تکیه به شهریه دانشجویی کنار بزند.
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