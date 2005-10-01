نمونه مثبت آنفولانزاي مرغي تاكنون ديده نشده است// در استانهاي شمالي روزانه از تمامي مرغداريها نمونه گيري مي شود

بهروز ياسمي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهربا اشاره به عدم تاييد بيماري آنفولانزاي مرغي در موارد مشاهده شده در استانهاي شمالي كشورافزود: با توجه به اينكه حجم خسارت وارده در صورت شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي از نوع H5N1در مرغداريهاي كشور قابل پنهان كردن نيست و نياز به كمك و حمايت ساير دستگاههاي اجرايي خواهيم داشت لذا در صورت مشاهده اين بيماري سازمان دامپزشكي كشور اولين تريبوني خواهد بود كه اين مواردرا اعلام خواهد كرد .

وي در مورد خبري ميني بر مشاهده 19 مورد مشكوك به آنفولانزاي مرغي در استان مازندران تاكيد كرد: مشاهده موارد مشكوك براي هر بيماري عادي است و اين در حالي است كه موارد مشاهده شده پس از تشخيص اوليه در استان به آزمايشگاه مركزي سازمان دامپزشكي ارجاع داده شده كه پس از انجام آزمايشات تكميلي هيچ نمونه مثبتي از ويروس مورد نظر در19 مورد مشكوك ديده نشده است .

ياسمي گفت: سيستم مراقبت فعال در مرغداريهاي كشور و بويژه در استانهاي شمالي كشور از سال 82 فعال شده و اين در حالي است كه هم اكنون با توجه به شيوع اين بيماري در كشورهاي همسايه اين سيستم مراقبتي فعالتر شده به نحوي كه روزانه در استانهاي شمالي كشور از تمامي مرغداريهاي بومي ، صنعتي و مهاجر نمونه گيري شده و يكسري آزمايشات ابتدايي براي تشخيص اوليه بيماري در استانها انجام مي گيرد كه موارد پس از تاييد در استان به آزمايشگاه مركزي براي تشخيص نهايي انتقال داده خواهد شد .