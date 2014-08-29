تکمیل جاده "کلوردرام" برای توسعه خلخال حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی پیش از ظهر جمعه در بازدید از روند اجرایی احداث این جاده تصریح کرد: اهمیت جاده خلخال- کلور درام به این دلیل حیاتی است که بهره گیری از استعداد های موجود در شهرستان خلخال به این جاده نیاز دارند.

وی با اشاره به اینکه قطعه در دست ساخت یکی از قطعات سخت این محور بوده و در صورت تکمیل تردد خاکی از آن صورت خواهد گرفت، اضافه کرد: بازگشایی این جاده می تواند مسافرت از خلخال به مرکز کشور را 100 کیلومتر و به مدت دو ساعت کاهش دهد.

احمدی بیان داشت: جاده اصلی کلور درام که از نقطه صفر روستای درو در بخش شاهرود آغاز می شود با گذر از شهر کلور – دهستان شال وارد منطقه جعفرآباد و سپس با گذشت از مناطق گرمسیر وارد منطقه منجیل می شود.

فرماندار خلخال اضافه کرد: مهمترین بخش اجرائیات این پروژه بازگشایی بخش کوهستانی است که از پیمانکار خواسته شده توان و جدیت خود را به کار گیرد.

رئیس شورای اداری شهرستان خلخال در ادامه صحبت های خود به ضرورت بهبود راه های روستایی این شهرستان تاکید کرد.

احمدی معتقد است خدمت به روستائیان از وظایف مسئولان بوده و داشتن یک جاده برای تردد از روستاها حق روستائیان است.

فرماندار خلخال ابراز امیدواری کرد امسال 25 کیلومتر از راه های روستایی این شهرستان آسفالت شده و در اختیار روستانشینان قرار گیرد.