استاد موسيقي قشقايي با بيماري اوهام دسته و پنجه نرم مي كند

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، فرود گرگين پور، به دليل بيماري" اوهام " و به مدت 12 روز در بيمارستان "روانه ميمنت" بستري است ودر اين مدت، فقط محمد رضا درويشي از وي عيادت كرده است .

بنا به اين گزارش، فرود گرگين پور، به سال 1324 در يك خانواده هنرمند ديده به جهان گشود. او با اينكه در پنج سالگي نابينا شد، اما از تلاش در عرصه هنر موسيقي منصرف نشد. وي تحصيلات موسيقي خود را در دانشگاه هنرهاي زيبا به اتمام رساند. گرگين پور نقش مهمي در احياي موسيقي قشقايي داشت كه از مهمترين اثر موسيقايي آن مي توان به "غريب وصنم" اشاره كرد.

از ديگر كارهاي شاخص اين هنرمند، مي توان " سكوت ها "،" دريچه نور" و... را نام برد. گرگين پور علاوه بر تحصيلات موسيقي نيز نزد اساتيد بنامي چون "حبيب اله بديعي"، "برومند"، "علي تجويدي" و... كسب فيض كرد.