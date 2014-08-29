به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد گنجی امام جمعه جم در خطبه های نماز جمعه جم ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) با بیان اینکه حرمت ماه های حرام باید رعایت شود به بررسی احادیث و روایات درباره این ماه‌ها پرداخت.

امام جمعه جم با اشاره به اینکه انسان باید در هر شرایطی احساس عزتمندی وآزادگی کند به پیروزی مردم فلسطین اشاره کرد و گفت: 50 روز مقاومت جانانه این مردم، توانستند پیروزی بزرگ برای جهان اسلام رقم زنند.

حجت‌الاسلام گنجی در ادامه به سخنان رهبری در جمع هیئت دولت اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه برخی رسانه‌ها تحلیل‌های گزینشی از فرمایشات مقام معظم رهبری داشتند که مسولان باید تمام فرمایشات معظم له و نصایح ارزنده ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی در پایان به تاخیر در اجرای پروژه آبرسانی جم اشاره کرد و گفت: مردم منتظر عمل هستند و باید اجرای این پروژه حیاتی که اعتبارت آن توسط وزارت نفت منظور شده است از سر گرفته شود.

انتقاد از ارائه لوازم‌التحریر نمادها و جلوه‌های زشت در بازار

امام جمعه موقت خورموج در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن رعایت تقوای الهی در همه شئونات زندگی سالروزفرا رسیدن ولادت حضرت علی ابن موسی رضا(ع) تبریک واظهار داشت:آنچه در زندگی امام رضا(ع) به عنوان نقطه برجسته نمود داشت در رابطه با پذیرش ولایت عهدی بود.

حجت الاسلام فقیه افزود: امام رضا(ع) از جایگاه ولایت عهدی خود برای شیعیان استفاده می کرد و مردم ستم دیده را یاری می کرد.

وی به 12 شهریور سالروز شهادت سردار بزرگ جنوب ریسعلی دلواری اشاره وتصریح کرد: این سردار بزرگ که معروف جوانمردی،توکل به خدا،شجاعت ،صفا،اخلاق حسنه و مردمی بودن معروف بود و سواد چندانی نداشت اما در تمامی حرکات خود از روحانیت مشاوره می گرفت.

فقیه ادامه داد: شهید ریسعلی دلواری از نظر مالی وضعیت خوبی داشت و زمانی که به شهادت رسید تنها 33 سال داشت ولی جان خود را در طبخ اخلاص نهاد.

وی به دیدار اعضای هئیت دولت با مقام معظم رهبری نیز اشاره و گفت: بنا به فرمایشات معظم له باید دولت را در جهت توسعه کشور کمک کرد.

امام جمعه موقت خورموج خاطر نشان کرد: با توجه به بازگشایی مدارس این روزها لوازم التحریری که در بازار عرضه می شود دارای نمادها و جلوه های زشتی است.

حجت الاسلام فقیه افزود: این لوازم التحریر دارای نمادها خارجی وغربی است که برای اینکه فرزندان نمان از آسیب ها در آمان باشند لوارم التحریر اسلامی وملی برای آنها خریداری شود.

اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه دفاعی

امام جمعه برازجان نیز در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت، اظهار داشت: تاکید مقام معظم رهبری بر کار و فعالیت مستمر و مداوم و پرهیز از حاشیه‌سازی و حفظ انسجام توسط کارکنان و مسئولان دولت است.

حجت‌الاسلام حسن مصلح با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز و ایجاد آرامش در جامعه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر رعایت انصاف در انتقاد از دولت‌های گذشته، موضع‌گیری قاطع در مسایل بین‌المللی، تاکید بر رشد علمی، ادامه اجرای طرح نظام سلامت تاکید داشتند.

وی در ادامه به سالروز شهادت رئیسعلی دلواری اشاره کرد و افزود: رئیسعلی قهرمان مبارزه با استعمار و استکبار بود و در واقع علم مبارزه با استعمار را برافراشت و با مشورت با علمای بزرگی همچون آیت‌الله بلادی، علم‌الهدی و مجاهد برازجانی در برابر استعمار ایستاد.

امام جمعه برازجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکار پهپاد رژیم صهیونیستی توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران اقتدار بسیار زیادی در عرصه دفاعی دارد.