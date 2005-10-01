واژه بحران در بورس معني ندارد//بورس در شرايط فعلي هم از سود دهي خوبي برخوردار است

نصرالله برزني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اينكه در حال حاضرواژه بحران را نمي شود بكارگرفت ،گفت: در شرايط كنوني، فعاليت در بازارسرمايه با هدف سرمايه گذاري ميان مدت و بلند مدت يعني بيش از دو الي سه سال صورت مي گيرد لذا بايد بجاي بحران از واژه نوسان استفاده كرد.

وي وضعيت بازار داخلي و مسايل سياسي از جمله تهديدها و نگراني حاصل ازارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت را از از دلايل اصلي اين نوسان ذكر كرد.

كارشناس بازارسرمايه تصريح كرد: افرادي كه در كوتاه مدت سرمايه گذاري كرده و يا بصورت روزانه معامله انجام مي دهند ، دچار آسيب مي شوند .

وي با اشاره به ميزان افت شاخص سهام در بازار سرمايه خاطر نشان كرد: ميزان شاخص سهام در مرداد سال 1383 ، 13هزارو 880 واحد بود كه در حال حاضر به 10 هزارو 100 واحد رسيده است يعني طي مدت 14 ماه با 27 درصد كاهش مواجه شده است.

برزني گفت: از ابتداي سال 78 شاخص سهام 1540 بوده كه تا نيمه مرداد ماه سال 83 اين شاخص به 13 هزارو 880 رسيده است يعني 800 درصد رشد داشته است .

به گفته وي، چنانچه اين بازار را با سال 78 مقايسه كنيم، شاهد رشد 6 برابري شاخص ها مي باشيم كه هنوزاز 500 درصد رشد برخوردار است.

وي تصريح كرد: بر اساس شواهد موجود ، نه تنها بازار سهام آسيب نديده و دچار بحران نشده بلكه از سود خوبي نيز برخورداربوده است.

كارشناس بازار سرمايه خاطر نشان كرد: نوسانات موجود در بازارسرمايه مربوط به خود بازار مي باشد و در تمام دنيا نيزهمينطوراست.

وي افزود: نوسان جزء ماهيت لاينفك بازارسهام است و در تمان دنيا مشاهده مي شود و بكار بردن واژه بحران مي تواند تشديد كننده اين نوسانات باشد.

وي با اشاره به اينكه واحدهاي سيماني عمده سهام بازار بورس را به خود اختصاص مي دهند، تصريح كرد: سيمان تا كنون رشد زيادي در بورس داشته بطوري كه از سال 78 تا تابستان 83 شاخص كل آن 9 برابر شده است كه بطور متوسط شاخص سيمان بيش از 20 برابر رشد يافته است.

برزني خاطر نشان كرد: با توجه به رشد 20 برابري شاخص سيمان در بورس ، اين رشد بي رويه هم اكنون بايد تنظيم شود.