ولايتمداري كار آساني نيست/ در وادي سياست ميزان رهبر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضي آقاتهراني، جمعه شب در جمع فعالان فرهنگي در حسينيه ام‌الائمه يزد اظهار داشت: در وادي سياست ميزان رهبري است و حركت در اين مسير بايد بر اين مبنا باشد و بايد نكته به نكته به مسائل مطرح شده از سوي ايشان توجه كرد.

وي ادامه داد: مردم از هر قشر و گروهي بايد به درستي به سمت خدا بازگردند و حتي اگر من به‌عنوان يك مجلسي و ديگري به‌عنوان يك دولتي، راه را اشتباه رفت، مردم بايد خدا را مدنظر داشته باشند و مسئولان خود را امر به معروف و نهي از منكر كنند نه اينكه به آنها تاسي كنند.

آقاتهراني تصريح كرد: در هر كاري بايد دقت كنيم كه خدا چه مي خواهد و بر اساس خواسته و دستور خداوند متعال قدم برداريم.

اسلام فقط دين عبادت نيست

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اسلام در همه امور زندگي انسان جا دارد و براي هر موضوعي حكم و دستور دارد، خاطرنشان كرد: اسلام فقط دين عبادت نيست بلكه براي همه امور دنيا و آخرت انسان برنامه ارائه داده است.

وي تصريح كرد: اسلام همانطور كه به خواندن نماز و گرفتن روزه و دادن خمس و زكات و احكام آنها اشاره كرده، در همه امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... نيز برنامه ارائه داده است.

آقاتهراني خاطرنشان كرد: يك مسلمان نمي‌تواند فقط يك بعد از اسلام را عمل كند و همه ابعاد زندگي يك مسلمان بايد بر اساس و قاعده قانون باشد و بايد اسلام را به متن زندگي وارد كنيم نه اينكه آن را در حاشيه نگاه داريم زيرا در اين صورت هرگز به مقصد نخواهيم رسيد.

خدا بايد در متن زندگي مسلمانان جاري شود

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: عده‌اي خدا را در حاشيه عبادت مي‌كنند در حالي كه دينداري اين نيست و امام حسين(ع) هرگز از پيروان خود اين سبك دينداري را نخواسته بلكه عبادت خدا در متن زندگي است و همه امور ديگر نيز بايد بر اساس دستورات دين پيش برود.

آقاتهراني خاطرنشان كرد: عده اي از مردم اسلام را تنها در برخي ابعاد زندگي قبول دارند و معتقدند اسلام كاري به سياست يا اقتصاد و ... ندارد و اسلام تنها دين عبادت است در حالي كه چنين نيست و افرادي كه براي رسيدن به مقصود خود، تنها بخشي از دين را عمل مي كنند، در دنيا و آخرت زيان ديده هستند.

اشتباهات برخي قشرهاي جامعه به نام دين تمام مي‌شود

وي با بيان اينكه عده اي به نام مذهب كارهاي ناشايست بسياري مي كنند، تصريح كرد: متاسفانه حتي در ميان افرادي كه مدعي فرهنگ اين جامعه هستند، شاهد بروز برخي رفتارهاي نادرست هستيم كه اقدام آنها به نام دين تمام مي شود.

آقاتهراني تاكيد كرد: شخصي كه فرهنگي و هيئتي است برخي اشتباهات نبايد از او سر بزند زيرا جامعه چنين انتظاري از او ندارد و مثلا هنگامي كه بچه هيئتي دچار خطا و اشتباهي شود، به نام دين و اسلام تمام مي شود كه اين شايسته نيست.

وي همچنين با بيان اينكه برخي افراد دين را به نفع خود تفسير مي كنند تا خود به مقصد برسند، يادآور شد: اين تفسيرها تشتت ايجاد مي كند و پراكندگي ها نشان از حضور شيطان دارد.