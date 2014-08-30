دو طرح صنعتی شن و ماسه کوهی در شهرستان دنا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح این دو طرح عصر جمعه با حضور نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس، معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در سی سخت برگزار شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در این آیین گفت: بالغ بر 60 میلیارد ریال با احتساب هزینه های جانبی برای این دو طرح سرمایه گذاری شده است.

داریوش دیودیده افزود: ایجاد 40 فرصت شغلی و تولید شن و ماسه با کیفیت بسیار مطلوب در راستای تامین نیاز شهرستانهای بویراحمد و دنا ره آورد افتتاح این واحدهای صنعتی خواهد بود.

وی بیان داشت: سالانه 750 هزار تن شن و ماسه تولیدی این دو واحد به پروژه ای مختلف در تمامی استان تزریق خواهد شد.

نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس نیز در این آیین گفت: سرمایه گذاری در امر تولید با توجه به این همه منابع و پتانسیل های خدادادی در شهرستان دنا می تواند اثرات مثبتی برای مردم این منطقه به دنبال داشته باشد.

غلام محمد زارعی افزود: سیاست دولت تدبیر و امید حمایت از تولید و رسیدن به رشد و توسعه صنعتی و استفاده بهینه از معادن است و در این بین استان های محروم و کمتر توسعه یافته ای همچون کهگیلویه و بویراحمد در اولویت کار قرار دارند.

وی تاکید کرد: با تمامی توان پیگیر تخصیص اعتبار به پروژه های صنعتی و معدنی استان و حل مشکلات واحدهای موجود هستم.

زارعی بیان کرد: در این راستا تاکنون جلسات متعددی با مدیران وزارت صنعت و معدن و مجموعه ها تابعه برگزار و نتایج بسیار مطلوبی حاصل شده است.

وی تصریح کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت های بالقوه ای برای سرمایه گذاری دارد و از سرمایه گذاران در این استان حمایت خواهد کرد.