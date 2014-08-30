امامزادگان و بقاع متبرکه شیعه محل تجلی توحید واقعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نکوهداشت امامزاده حسین(ع) با عنوان ابن الرضا(ع) جمعه شب با حضور آیت الله محمدی تاکندی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، استاندار، مدیرکل اوقاف استان، نمایندگان مردم قزوین در مجلس و شورای شهر، جمعی از خدام حرمین امام رضا(ع) و حضرت شاهچراغ، سایر مسئولان و انبوه زائران در محوطه حرم امامزاده حسین(ع) برگزار شد.

حجت الاسلام شرفخانی در این مراسم بیان داشت: رسول گرامی اسلام در راه تبلیغ رسالت الهی، همواره از سوی مردمانی که شأنیت و منزلت والای ایشان را در نظام هستی درک نکرده بودند، متحمل رنج ها و دردهای فراوانی شدند که بخشی از آن در تاریخ ذکر شده است.

وی ادامه داد: با وجود همه این دردها و رنج های بی شمار رسول الله با اخلاق و خلق کریم رسالت الهی را ابلاغ و مردم را به سوی توحید دعوت نمودند با این حال علی رغم همه این جانفشانی ها، حضرت هرگز از مردم و امت اسلام درخواست مزد و اجر نداشتند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار داشت: با وجودی که پیامبر گرامی اسلام هیچ درخواستی برای اجر و مزد از مردم نداشت اما خداوند به ایشان دستور داد تا با مطالبه عشق و مودت به اهل بیت ایشان، مزد خود را از امت بخواهد.

حجت الاسلام شرفخانی گفت: در واقع خداوند در قرآن و روایات مودت با اهل بیت را مزد مجاهدت های پیامبر قرار داده است و در جای دیگری در قرآن اطلاعت از خداوند را نیز مزد پیامبر از مردم دانسته و برای این هر دو قید حصر ذکر نموده است.

این مسئول افزود: علت اینکه خداوند تبارک دوستی با اهل بیت و اطاعت از خداوند را منحصرا تنها مزد رسالت نبی خود می داند در این است که خواسته این هر دو را بصورت قرین یکدیگر در یک معنا و یک مرتبه بگنجاند؛ چنانکه اطاعت از خدا یعنی مودت اهل بیت و مودت اهل بیت یعنی اطاعت از خدا که این هر دو منحصراً مزد رسالت حضرت رسول اکرم(ص) است.

وی بیان داشت: معنای مودت در رابطه با چهارده معصوم و اطاعت بدون چون و چرا از ایشان نظیر پیروی شیعیان واقعی تجلی می یابد. اما معنای دیگری نیز از مودت مستفاد شده است که به معنای دوست داشتن عام است که شامل همه خاندان مبارک رسول الله یعنی سادات جلیل القدر نیز می شود.

آستان امامزادگان صرفاً در و دیوار نیست

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بیان داشت: آستان امامزادگان صرفاً در و دیوار نیست بلکه جایگاه کسانی بوده است که پرچم دار توحید و عبودیت بوده اند و هر روزه صحن و گلدسته مبارک آنها ندا دهنده بانگ الله اکبر است. بنابراین این گفته وهابیون که آستان و حرم امامزادگان را محل شرک می دانند، بطلان محض است.

حجت الاسلام شرفخانی افزود: در بینش اسلام هر آنچه که منتسب به خداوند است تکریمش بر مسلمانان واجب است و از آنجا که امامزادگان منتسب به اهل بیت عصمت و طهارت هستند و ایشان نیز منتسب به خداوند هستند همه چیز آنها حتی در دیوار حرمشان در دین اسلام دارای حرمت و محل تکریم هستند.

وی با اشاره به تخریب حرم امامزادگان توسط برخی از گروه های باطل در کشورهای منطقه بیان داشت: این افراد هسته های اصلی توحید و وحدانیت الهی را نابود می کنند. افرادی که مسبب این کار هستند بازیچگان و فریب خوردگان صهیونیسم و یهودی ها هستند.

وی در پایان افزود: از آنجا که امامزادگان با هدیه آوردن آیین تشیع برای پدران و فرزندان ما جانفشانی های بسیاری را در این راه متحمل شده اند، بر تک تک ما حق حیات دارند و بر ما است که این حق مقدس را با تکریم ایشان ادا کنیم.