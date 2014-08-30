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۸ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۴۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- انگلیس در نشست بروکسل از طرح توقف فعالیت روسیه در شبکه مالی "سوئیفت" خبر می دهد.

- پادشاه عربستان درباره سرایت تروریسم به اروپا و بعد به آمریکا هشدار داد.

- وزیر کشور ترکیه در دیدار با همتای آلمانی درباره جاسوسی برلین از مقامات آنکارا گفتگو کرد.

- نیروی هوایی عراق مواضع داعش را در اطراف آمرلی بمباران کرد.

- در حمله انتحاری در شرق افغانستان 30 نفر کشته و زخمی شدند.

- دو دیپلمات روس در کی یف ناپدید شدند.

- سازمان ملل از آواره شدن 1.6 میلیون نفر در عراق خبر داد.

- نخست وزیر انگلیس داعش را یک تهدید امنیتی برای کشورش خواند.

- نخست وزیر هند به ژاپن سفر کرد.

- شمار پناهندگان سودان جنوبی در کنیا به 42 هزار نفر افزایش یافت.

- وزیر خارجه روسیه ادعاها را درباره حمله نیروهای کشورش به اوکراین رد کرد.

- شبه نظامیان طرفدار روسیه مدعی سرنگونی چهار فروند جنگنده سوخوی نیروی هوایی اوکراین در مناطق جنوب و شرق این کشور شدند.

کد مطلب 2359980

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