عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- انگلیس در نشست بروکسل از طرح توقف فعالیت روسیه در شبکه مالی "سوئیفت" خبر می دهد.



- پادشاه عربستان درباره سرایت تروریسم به اروپا و بعد به آمریکا هشدار داد.



- وزیر کشور ترکیه در دیدار با همتای آلمانی درباره جاسوسی برلین از مقامات آنکارا گفتگو کرد.



- نیروی هوایی عراق مواضع داعش را در اطراف آمرلی بمباران کرد.



- در حمله انتحاری در شرق افغانستان 30 نفر کشته و زخمی شدند.



- دو دیپلمات روس در کی یف ناپدید شدند.



- سازمان ملل از آواره شدن 1.6 میلیون نفر در عراق خبر داد.



- نخست وزیر انگلیس داعش را یک تهدید امنیتی برای کشورش خواند.



- نخست وزیر هند به ژاپن سفر کرد.



- شمار پناهندگان سودان جنوبی در کنیا به 42 هزار نفر افزایش یافت.



- وزیر خارجه روسیه ادعاها را درباره حمله نیروهای کشورش به اوکراین رد کرد.



- شبه نظامیان طرفدار روسیه مدعی سرنگونی چهار فروند جنگنده سوخوی نیروی هوایی اوکراین در مناطق جنوب و شرق این کشور شدند.