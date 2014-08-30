درباره تغییر معاونان وزارت علوم تصمیمی گرفته نشده است/ احتمال تغییر روسایی که حکمشان تمام شده

عبدالحسین فریدون در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر برخی از معاونان وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: هنوز در این زمینه صحبتی نشده است.

وی در خصوص تغییر روسای دانشگاه هایی که هنوز تغییر نکرده اند نیز گفت: هنوز در زمینه تکلیف وضع جدید، سیاستی از طرف دکتر نجفی، سرپرست وزارت علوم اعلام نشده است .

مشاور وزیرعلوم افزود: ولی به هر صورت، روسای دانشگاه ها در صورتی که زمان حکم‌ ریاست‌شان به پایان برسد در صورتی که نیاز باشد تغییر می کنند.

وی در خصوص معرفی سرپرست های دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورا هفته گذشته جلسه ای نداشت در جلسات بعدی در این زمینه تصمیم گیری می شود.