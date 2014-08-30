  1. حوزه و دانشگاه
۸ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۲۵

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم:

درباره تغییر معاونان وزارت علوم تصمیمی گرفته نشده است/ احتمال تغییر روسایی که حکمشان تمام شده

درباره تغییر معاونان وزارت علوم تصمیمی گرفته نشده است/ احتمال تغییر روسایی که حکمشان تمام شده

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم در خصوص تغییر برخی از معاونان وزارت علوم گفت: هنوز دراین زمینه صحبتی نشده است.

عبدالحسین فریدون در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییر برخی از معاونان وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: هنوز در این زمینه صحبتی نشده است.

وی در خصوص تغییر روسای دانشگاه هایی که هنوز تغییر نکرده اند نیز گفت: هنوز در زمینه تکلیف وضع جدید، سیاستی از طرف دکتر نجفی، سرپرست وزارت علوم اعلام نشده است .

مشاور وزیرعلوم افزود: ولی به هر صورت، روسای دانشگاه ها در صورتی که زمان حکم‌ ریاست‌شان به پایان برسد در صورتی که نیاز باشد تغییر می کنند.

وی در خصوص معرفی سرپرست های دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورا هفته گذشته جلسه ای نداشت در جلسات بعدی در این زمینه تصمیم گیری می شود.

کد مطلب 2360014

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