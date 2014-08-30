به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل شامگاه جمعه در دومین یادواره 14 شهید منطقه زیارت در مهدی‌شهر با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت افزود: حمایت از دولت در برهه کنونی وظیفه‌ای همگانی است.

وی شهیدان رجایی و باهنر از ذخایر انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: همواره باید یاد شهیدان انقلاب اسلامی را گرامی داشت و دولتمردان نیز باید در مسیر شهیدان رجایی و باهنر قدم بردارند.

رای‌ اعتماد بالا به وزرا از جمله حمایت های مجلس از دولت بود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت حمایت مجلس شورای اسلامی از دولت تصریح کرد: اگر حمایت و همراهی نمایندگان مجلس از دولت نبود وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در ابتدای راه بالاترین رای‌ اعتماد را از مجلس نمی‌آوردند.

حدادعادل با اشاره به اینکه مجلس نقش بسزایی در هدایت، راهبری و نظارت بر دولت دارد، تصریح کرد: فتنه جریانی نیست که به سادگی از آن بگذریم.

وی افزود: روزی که انفجار ساختمان ریاست جمهوری رخ داد، بنده نیز در جلسه دیگری به فاصله چند متر از اتاق محل انفجار نشسته بودم و قبل از آن شهید رجایی آمده بود و نام خود را پایین برگه حضور در جلسه نوشته و امضا کرده بود، شهید رجایی به قصد اتاق دیگری رفت و من نیز نام خود را نوشته و در اتاق دیگری برای حضور در جلسه حاضر شدم که آن انفجار رخ داد.

دولتمردان در مسیر شهیدان رجایی و باهنر گام بردارند

مشاور عالی مقام معظم رهبری ادامه داد: امروز به احترام شهیدان رجایی و باهنر هفته دولت در سراسر کشور برگزار می‌شود.

حدادعادل با اشاره به اینکه همواره باید دولتمردان در مسیر شهیدان رجایی و باهنر گام بردارند اظهار داشت: در یادواره شهدای مهدی‌شهر نیز به یاد و نام شهدا گرد هم آمده‌ایم تا به خانواده شهیدان و والدین آنها ادای احترام کنیم و این بسیار ارزشمند است.

وی به جایگاه آیت‌الله زیارتی علمای بزرگ مهدی‌شهر پرداخت و گفت: وی از جمله چشم و چراغ مردم در راه هدایت دینی محسوب می‌شوند که مشعل ترویج مذهب را روشن نگه داشتند.

یادواره شهدای منطقه زیارت مهدیشهر برگزار شد

دومین یادواره ۱۴ شهید منطقه زیارت مهدیشهر با حضور غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران در مجلس در راستای تجدید میثاق با آرمان‏های انقلاب اسلامی برگزار شد.

این یادواره شهدا با همکاری ستاد یادواره شهدای منطقه زیارت و پایگاه مقاومت بسیج علی بن ابی‌طالب (ع) برگزار ‌شد.

هدف از برگزاری این یادواره، بزرگداشت یاد و خاطره امام شهدا و شهدای هشت سال دفاع مقدس و تجدید میثاق با آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبر فرزانه انقلاب و همچنین آشنایی نسل سوم انقلاب با شهداست.