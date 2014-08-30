به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی‌پور جمعه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به دهه کرامت گفت: امسال شاهد برگزاری ششمین جشنواره زیر سایه خوررشید با حضور خادمین حرم رضوی در استان کرمان خواهیم بود.

وی دهه کرامت را فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ رضوی در جامعه دانست و ابراز داشت: از 11 شهریور خادمان حرم رضوی استان کرمان را با قدوم خود متبرک کرده و به مدت شش روز میزبان این بزرگواران خواهیم بود.

محمدی‌پور با اشاره به برگزاری جشنواره زیر سایه خورشید در 200 شهر از 31 استان کشور تصریح کرد: همچنین این جشنواره در 45 شهر از 10 کشور جهان برگزار می‌شود.

برگزاری 70 برنامه معنوی در دهه کرامت

این مسئول با اشاره به در نظر گرفتن 70 برنامه فرهنگی برای این ایام، یادآور شد: کاروان خادمان امام رضا(ع) به 20 شهرستان، بخش و روستای استان سفر می‌کنند.

وی متولی این جشنواره را موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی دانست و فزود: جشن زیر سایه خورشید مهمترین برنامه جشنواره گفته شده است.

محمدی پور سخنران این جشن را حجت الاسلام سید محمد انجوی‌نژاد عنوان کرد و گفت: این جشن ساعت 20 روز چهارشنبه 12 شهریور ماه با مداحی حاج مجتبی رمضانی و اجرای وحید یوسف زاده در سالن شهدای کارگر برگزار می شود.

دبیر ستاد برگزاری جشنواره زیر سایه خورشید استان کرمان یاداور شد: در جشن زیر سایه خورشید پرچم گنبد مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) برافراشته خواهد شد