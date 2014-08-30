ارتقای شاخصهای فرهنگی و پرورشی مدارس فارس مد نظر قرار دارد

سعیدرضا کامرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا چیزی که مهم واساسی به نظر می رسد، داشتن هدف و طرح فعالیت هایی است که قابل دسترسی، واقعی، قابل سنجش واندازه گیری و از همه مهمتر با توجه به اسناد بالا دستی چون سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش باشد.

وی بیان کرد: رویکرد ما در این مسیر با توجه به حجم زیاد فعالیت های پرورشی، کوچک کردن برنامه ها، حذف موارد تکراری و موازی، سپردن بخشی از فعالیت ها و برنامه ها به نهادها و ادارات مرتبط وفرهنگی دیگر، بهره گیری از فناوری های نوین بویژه در حوزه های مجازی، استفاده از زبان انگلیسی به عنوان ابزاری امروزی در اجرای فعالیت ها و استفاده از ظرفیت برخی از مؤسسات با نظر کارشناسان، معاونین پرورشی و تربیت بدنی ادارات و سند تحول آموزش و پرورش وساحت های شش گانه تعلیم وتربیت است.

رئیس اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش فارس تاکید کرد: ما معتقدیم که مربی پرورشی در مدرسه تنها متولی امور تربیتی آموزشگاه خود نیست بلکه تمامی کارکنان در این امر مهم نقش دارند و معاون و مربی پرورشی بیشتر نقش هدایت و تسهیل کنندگی را ایفا می کند.

کامرانی در ادامه گفت: البته اجتماع، خانواده، جراید، رسانه ها و... هم در امر تعلیم وتربیت بسیار حائز اهمیت است که می تواند مکمل فعالیت های آموزش وپرورش باشد.

وی اظهار کرد: مدیران ، معاونین ومربیان مدارس می توانند طبق تفاهم نامه ای که با آنان داریم با استناد به موارد پیشنهادی که از طرف وزارت آموزش وپرورش و اداره کل آموزش و پرورش فارس به آنان ابلاغ می شود، موارد پیشنهادی خود را ارائه دهند تا در صورت امکان از آنها استفاده شود و فعالیت های پرورشی به سمت وسویی برود که چونان سفره ای باشد که مخاطبین، یعنی دانش آموزان طبق علاقه، ذائقه و نیاز خود از آن بهره ببرند.

رئیس اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش فارس در پایان ابراز داشت: کارکنان مدارس چه آموزشی و چه آنانی که در قسمتهای اداری، خدماتی و... فعالیت دارند در حقیقت در خط مقدم فعالیت های پرورشی مدارس قرار دارند و چشم، گوش و دل دانش آموزان به حرکات و نگرش آنان است.