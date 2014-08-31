فعالیت مسافربرنماها در حاشیه شهرها/ زنان و دختران بیشترین قربانیان

سرهنگ علی غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه با وجود هشدارهاي مكرر نيروي انتظامي هنوز بخشي از مردم براي جابه جايي از خودروهاي مسافربر شخصي بدون مجوز استفاده مي كنند كه به همين خاطر مجرمان در پوشش مسافربر در كمين اين افراد هستند. اين گروه از مجرمان اغلب در حاشيه شهرها و در ساعت هاي پاياني روز دست به كار شده و نقشه هاي تبهكارانه شان را عملي مي كنند.

وی ادامه داد: توصيه شده مسافران به ویژه زنان و دختران در حد امكان از خودروهاي عمومي استفاده كنند و در ساعات پاياني روز هم به هيچ عنوان سوار خودروهاي مسافربر ناشناس نشوند. در موارد ضروري هم لازم است مشخصات خودرو از جمله شماره پلاك، رنگ و حتي مشخصات ظاهري راننده را به خاطر بسپارند.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تاکید کرد: ماموران پليس، همواره خودروهاي مسافربر را به صورت محسوس و نامحسوس كنترل مي كنند اما شهروندان نيز براي رفت و آمد بايد از تاكسي، اتوبوس و ساير وسايل نقليه معتبر عمومي استفاده كنند تا ضريب امنيت سفرشان را به بالاترين ميزان برسانند.

غیاثوند با بیان اینکه پلیس اجازه فعالیت تبهکاران را نمی دهد، افزود:پليس آگاهي سايه به سايه در تعقيب تبهكاران است و با مجرمان قاطع برخورد مي كند. پرونده اين افراد نيز خارج از نوبت رسيدگي مي شود و اشد مجازات هاي قانوني در انتظار قانون شكنان و مجرمان است.