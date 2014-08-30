به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ یک دوره کلینیک مربیگری واترپلو زیر نظر "دنیس کمنی" مدرس فدراسیون جهانی شنا (فینا) از تاریخ 10 تا 15 شهریور در محل فدراسیون شنا برگزار می‎شود.

هدف از برگزاری این دوره بالا بردن سطح دانش مربیان فعال عنوان شده است.

از همین رو از مربیان دعوت شده تا روز دوشنبه هفته جاری در محل فدراسیون شنا حضور یابند.

دنیس کمنی 60 ساله سرمربی سابق تیم ملی واترپلو مجارستان و عضو کمیته 12 نفره مربیان فینا است. بر اساس هماهنگی‌های فدراسیون شنای ایران و فدراسیون جهانی شنا (فینا) این مربی بلندآوازه برای برگزاری یک دوره مربیگری پیشرفته واترپلو به ایران سفر می‌کند.

"دنیس کمنی" متولد سال 1954 شهر بوداپست مجارستان است. او از سن شش سالگی به ورزش واترپلو رو آورد و تا 27 سالگی به طور حرفه ای به بازی کردن در این رشته ادامه داد. او بین سال‌های 1974 تا 1986 عضو تیم ملی واترپلو مجارستان بود و در بیش از 17 رقابت بین‌المللی برای کشورش به میدان رفت.

او در یک رکورد فوق‌العاده توانست سه طلای المپیک پیاپی را برای تیم ملی مجارستان کسب کند. رقابتهای المپیک 2000، 2004 و 2008 سه دوره‌ای بود که تیم مجارستان تحت هدایت این مربی به مقام نخست دست یافت.

طلای مسابقات جهانی، اروپایی، لیگ جهانی و بسیاری عناوین دیگر گوشه‌ای از افتخارات این مربی است. تیم مجارستان در دوران مربیگری او پنج بار به عنوان بهترین تیم ورزشی مجارستان انتخاب شد تا "کمنی" در سال‌های 1999، 2000، 2003، 2004 و 2008 به عنوان رئیس برتر ورزشی در مراسم بهترین‌های ورزشی سال مجارستان معرفی شود.