کارگردان «بازی تاج و تخت» و ساخت فیلم درباره بیوه سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این سوال که آیا مارول استودیوز فیلمی بر اساس شخصیت معروف بیوه سیاه می‌سازد یا خیر، همواره مطرح بوده است اما این فقط طرفداران نیستند که می‌خواهند ساخته شدن این فیلم را ببینند بلکه نیل مارشال کارگردان فیلم‌هایی مانند «سقوط» و «سنتوریون» و همچنین چندین اپیزود از سریال «بازی تاج و تخت» علاقه خود را برای کارگردانی این فیلم بیان کرده است.

مارشال در گفتگو با ونیتی‌فر گفته است: فکر کنم دوست داشته باشم فیلمی بزرگ با یک بازیگر نقش اول زن بسازم، حالا چه ابرقهرمان باشد چه نباشد اما عاشق ساختن فیلم «بیوه سیاه» هستم.

اسکارلت جوهانسون نقش این شخصیت را در فیلم‌های «انتقام‌جویان» و همچنین «کاپیتان آمریکا» بازی کرده است. مارشال شخصیت او را فوق‌العاده خوانده و می‌گوید او هیچ‌گونه قدرت‌های ابرانسانی ندارد بلکه تنها از مهارت‌های خارق‌العاده خود استفاده می‌کند. او یک آدمکش حرفه‌ای است که قبلا برای کاگ‌ب کار می‌کرد. مسئله نبود قدرت‌های ابرانسانی در شخصیت بیوه سیاه برای مارشال نکته مثبتی است چون او می‌گوید نمی‌تواند آنقدر که باید و شاید با چنین شخصیت‌هایی ارتباط برقرار کند. به گفته او خیلی کم پیش می‌آید چنین شخصیت‌هایی کشته شوند و اگر هم کشته شوند، شانسش هست که هرجور شده دوباره بازگردند.

کوین فیژ رییس مارول استودیوز در گذشته اعلام کرده بود که چنین پروژه‌ای در دست ساخت است و نیکول پرلمن نویسنده «محافظان کهکشان» هم در رسانه‌های اجتماعی تایید کرده بود که سال 2010 روی این پروژه کار کرده، اما ظاهرا به نظر می‌رسد که حداقل در حال حاضر این فیلم در دست تولید نیست.

فیژ ماه گذشته گفته بود امیدوار است مارول بتواند به زودی فیلمی با تمرکز کامل بر یک شخصیت اول زن بسازد. اما در عین حال وقتی از ویکتوریا آلونسو در غرفه امسال مارول در مراسم کامیک‌کان سن‌دیگو پرسیدند که ممکن است امسال این فیلم ساخته شود یا خیر، او جواب داد که جوهانسون در حال حاضر بیشتر از هر چیز به نقش مادر شدن فکر می کند.

حالا که مارشال آمادگی خود را اعلام کرده، بیش از هر زمان دیگر می‌توان انتظار ساخت این فیلم را در آینده داشت. باید دید که آیا جوهانسون دوست دارد باز هم در نقش بیوه سیاه ظاهر شود یا خیر. حضور بعدی او در این نقش، فیلم سال 2015 «انتقام جویان: عصر اولتران» خواهد بود.