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۸ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۳۵

یزدانی:

8 روستای نور با کمبود آب مواجه هستند

8 روستای نور با کمبود آب مواجه هستند

نور - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار نور با اشاره به اینکه هشت روستای شهرستان مشکل کمبود آب دارند خواستار برنامه ریزی برای رفع آن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یزدانی صبح شنبه در آیین افتتاح ساختمان دهیاری کاسگر محله گفت: هشت روستای منطقه با کمبود آب مواجه هستند که با صبوری مردم ، آب و فاضلاب شهری و روستایی تلاش می کنند تا به کمک اداره برق شهرستان هرچه سریع تر این مشکل را بر طرف نکنند.

وی با گرامیداشت هفته دولت بیان داشت :هفته دولت به عنوان هفته تدبیر ، امید و اعتدال آغاز شد و امید واریم در این راه گام های موثری برداریم.

یزدانی با اشاره به مشارکت خوب مردمی در حوزه های مختلف سیاسی،اجتمایی، فرهنگی اظهار داشت : در شهر وروستا مردم در بخش عظیمی از کارهای دولت مشارکت دارند و این مشارکت در حوزه روستایی مملوس تر است.

معاون فرماندار با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی افزود :با توجه به شرایط حاکم از لحاظ اقتصادی ، آنچه که به عنوان وظیفه قانونی برایمان تعریف شده را نمی توانیم ارائه دهیم ودر پروژه های عمرانی در شهر و روستا این همیاری مردمی است که کار از است و مردم مجریان اصلی این پروژه ها هستند.

وی گفت: با توجه به گزارش های ارائه شده از سوی شورای کاسگر محله اغلب پروژه هایی که در همین روستا انجام شده با همت ویاری مردم آغاز شده و با کمک دولت و مشارکت 85 درصدی مردمی به بهره برداری رسید. 

مهدی کاویان پور رئیس شورای کاسگر محله در این مراسم بیان داشت : مرحله اول طرح هادی در سال 76 در این روستا اجرا شد و مرحله بعدی این طرح در حال بازنگری و اجرا است.

رئیس شورای کاسگرمحله در مورد ساختمان دهیاری  گفت: این ساختمان در دو طبقه با360 متر مساحت وبر اساس زیر بنا پر وانه 174 متر با دو دهنه ی تجاری است و این ساختمان دارای دو دفتر کار و سالن کنفرانس است که با هزینه ی 75 میلیون تومانی به بهره برداری رسید و 14 میلیون این هزینه از مشارکت استانداری و مابقی از خود یاری مرد می و در آمد دهیاری تأ مین گشد.

کد مطلب 2360103

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