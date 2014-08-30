8 روستای نور با کمبود آب مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یزدانی صبح شنبه در آیین افتتاح ساختمان دهیاری کاسگر محله گفت: هشت روستای منطقه با کمبود آب مواجه هستند که با صبوری مردم ، آب و فاضلاب شهری و روستایی تلاش می کنند تا به کمک اداره برق شهرستان هرچه سریع تر این مشکل را بر طرف نکنند.

وی با گرامیداشت هفته دولت بیان داشت :هفته دولت به عنوان هفته تدبیر ، امید و اعتدال آغاز شد و امید واریم در این راه گام های موثری برداریم.

یزدانی با اشاره به مشارکت خوب مردمی در حوزه های مختلف سیاسی،اجتمایی، فرهنگی اظهار داشت : در شهر وروستا مردم در بخش عظیمی از کارهای دولت مشارکت دارند و این مشارکت در حوزه روستایی مملوس تر است.

معاون فرماندار با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی افزود :با توجه به شرایط حاکم از لحاظ اقتصادی ، آنچه که به عنوان وظیفه قانونی برایمان تعریف شده را نمی توانیم ارائه دهیم ودر پروژه های عمرانی در شهر و روستا این همیاری مردمی است که کار از است و مردم مجریان اصلی این پروژه ها هستند.

وی گفت: با توجه به گزارش های ارائه شده از سوی شورای کاسگر محله اغلب پروژه هایی که در همین روستا انجام شده با همت ویاری مردم آغاز شده و با کمک دولت و مشارکت 85 درصدی مردمی به بهره برداری رسید.

مهدی کاویان پور رئیس شورای کاسگر محله در این مراسم بیان داشت : مرحله اول طرح هادی در سال 76 در این روستا اجرا شد و مرحله بعدی این طرح در حال بازنگری و اجرا است.

رئیس شورای کاسگرمحله در مورد ساختمان دهیاری گفت: این ساختمان در دو طبقه با360 متر مساحت وبر اساس زیر بنا پر وانه 174 متر با دو دهنه ی تجاری است و این ساختمان دارای دو دفتر کار و سالن کنفرانس است که با هزینه ی 75 میلیون تومانی به بهره برداری رسید و 14 میلیون این هزینه از مشارکت استانداری و مابقی از خود یاری مرد می و در آمد دهیاری تأ مین گشد.