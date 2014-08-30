1200 میلیارد تومان بودجه به مازندران تخصیص یافت/ ورود برنج خارجی به استان ممنوع شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح شنبه در جمع مسئولان استان، با اشاره به اینکه هفته دولت یادآور شهیدان رجایی و باهنر است، افزود: دولت یازدهم این هفته را به عنوان هفته آرامش و امید نامگذاری کرده و تمام تلاش دولت يازدهم حاكم كردن آرامش و اميد در جامعه و رفع مشكلات مردم است و توفیق داریم همگام با مردم و مسئولان، فعالیتها و توفیقاتی که در سطح استان داریم را اطلاعرسانی کنیم.
استاندار مازندران با بیان اینکه با انسجام استانی و ملی باید به کارها ادامه دهیم، تصریح کرد: دولت در مدت يكساله مسئولیت خود با توجه به وفاق و همدلی داخلی و تعامل سازنده با نهادهای بینالمللی توفیقات خوبی داشته است و با وجود تحریمها سعي شده است مشکلاتی که مردم را رنج میدهد تا حدودي رفع کرده و موفقیتهای خوبي تا كنون در زمينه ثبات اقتصادي و كاهش تورم داشته ايم .
وی با اشاره به اینکه از بیانات ارزشمند رهبری برخوردار هستیم، یادآور شد: همه انتقادهای سازنده را میپذیریم.
استاندار مازندران با اشاره به اينكه مازندران برجستگیهای ویژهای در حوزه هاي مختلف دارد تاكيد كرد : استان مازندران علاوه بر شرايط جغرافيايي و اقليمي بي نظيري كه دارد از وجود استعدادهاي بي شمار انساني نيز بهره مند است كه باید از این ظرفیت بهره ببریم.
فلاح با اشاره به اینکه مازندران سالانه بیش از 20 میلیون گردشگر دارد، گفت: راههای مواصلاتی مازندران از راههای پرترافیک است و زیرساختهای مناسب در این زمینه بايد ايجاد شود .
مقام عالي دولت در استان با بیان اینکه در زمینه اقتصادی، همایشی در دست اقدام داریم، افزود: این همایش در مهر ماه برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه در زمینه فرهنگی دولت اعتقاد دارد که فعالیتهای فرهنگی و هنری به اهلش بايد واگذار شود، گفت: اعتقاد داریم با توجه به ظرفیتهای فرهنگی استان برنامههای فرهنگی گسترش بیشتری یابد.
فلاح با بیان اینکه با تاسی از دولت ما هم به دنبال اعتدال و میانهروی هستیم، ادامه داد: با انجام این سیاستها، آرامش و امید در استان وجود دارد و این همان ادبیات وفاق و همدلی است که ما دنبال میکنیم.
وی با اشاره به اینکه طرح مدیریت ساحل و طرح دریا از برنامههای فرهنگی است که از سال گذشته آغاز کردهایم، اظهار کرد: وضعیت بسیار خوبی به وجود آمد و وضعیت غریق در استان 150 درصد کاهش یافته و این از توفیقات ماست.
فلاح با بیان اینکه سیاستهای ما همگام با سیاستهای دولت درباره بازار است، گفت: تورم 45 درصدی سال گذشته امسال به 25 درصد رسید که در مازندران سه درصد از تورم کشور کمتر است.
وی اظهار کرد: مازندران قطب کشاورزی است و باید درباره امنیت غذایی از استانهای موثر باشد و با تغییر کاربری غیراصولی و بیرویه اراضی مقابله میکنیم.
فلاح ادامه داد: درباره وضعیت فروش برنج و تولیدات کشاورزان پیگیر هستیم و هیچ برنجی از طریق دولت وارد نشده است گرچه بخشهای خصوصی این کار را انجام دادهاند اما ما تلاش میکنیم ورود برنج خارجی به استان ممنوع شود و کمیته اختصاصی برای این موضوع شکل دادیم تا فروش برنج داخلی را رونق دهیم.
وی با بیان اینکه تولیدات ما باید صادراتمحور باشد، اظهار کرد: آمادگی داریم با تولیدکنندگان برتر همکاری کنیم تا نسبت به صادرات محصولات این افراد اقدام شود.
فلاح با اشاره به اینکه نسبت به احیای زیرساختهای استان از جمله طرح ذغالسنگ البرز اقدام کردیم، گفت: فاز نخست این طرح اواخر امسال و یا اوایل سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
استاندار مازندران با بیان اینکه گردشگری از محورهای توسعه استان است ادامه داد: بهدنبال حضور سرمایهگذاران در استان هستیم و وضعیتی را به وجود آوردیم که استقبال شایستهای از سرمایهگذاران صورت گیرد.
فلاح با اشاره به اینکه ظرفیتهای خوبی در حوزه گردشگری داریم، گفت: گردشگری دریایی باید مورد توجه قرار گیرد.
مقام عالي دولت در استان در ادامه به تعدادي از برنامه هاي فرهنگي در سال گذشته اشاره كرد و از برگزاري كنگره سرداران و 10 هزار و 400 شهيد مازندران ، كنگره بين المللي علامه ابن شهر آشوب ، كنگره ناصر كبير ، تدوين سند توسعه فرهنگي و هنري مازندران و جشنواره بين المللي فيلم ياس از جمله برنامه هاي فرهنگي مازندران ياد كرد.
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