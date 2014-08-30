پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس برای کاهش ساعت کار زنان دارای فرزند زیر 12 سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه رهبر افزود: در لایحه کاهش ساعات کاری زنان، کاهش زمان اشتغال در مورد بانوانی اعمال می شود که فرزندان زیر 7 سال دارند اما معتقدیم که فرزندان باید در دوران دبستان نیز مورد توجه و دقت نظر والدین قرار بگیرند از این رو پیشنهاد کاهش زمان کار برای بانوانی که فرزند دبستانی دارند را مطرح و در فراکسیون کلیات آن را مورد بررسی قرار داده ایم.

وی با پرخطر خواندن سنین کودکان در دوران دبستان، ادامه داد: اگر بتوانیم اشتغال پاره وقت را به مادرانی که فرزندان دبستانی دارند تعمیق دهیم کار خداپسندانه‌ای است و برای تربیت بهتر فرزندان آینده نگری کرده ایم.

رهبر با بیان اینکه فرزندان ما آینده سازان کشور بوده و مبنای تربیت از سنین کودکی آغاز می شود، افزود: با توجه به اینکه کودک دبستانی در سنین 7 تا 12 سال برهه پرخطری را سپری می کند که نیازمند حضور و حمایت والدین است از این رو موافقت با پیشنهاد کاهش ساعات کاری زنان می توانند ثمرات مثبتی برای آینده کشور به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه کودکان در دوران دبستان نیازمند حمایت والدین به ویژه مادران برای تغدیه و همچنین از حیث روانی هستند، افزود: کاهش ساعت کاری زنان برای رسیدگی به امور آینده سازان کشور باید با دقت نظر بیشتری مورد بررسی و در نهایت تصویب نهایی قرار بگیرد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین از بررسی طرح بیمه زنان خانه دار در این فراکسیون خبر داد و گفت: در خصوص بیمه زنان خانه دار مقرر شده بود دولت لایحه ای به مجلس برای بررسی ارایه دهد که هنوز این مهم محقق نشده اما با توجه به وعده ارایه آن در هفته دولت همچنان منتظر آن برای بررسی در فراکسیون هستیم.