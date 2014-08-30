به گزارش خبرنگار مهر، مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان صبح شنبه با بیان اینکه اين جايگاه يكي از بزرگترين جايگا‌ه‌هاي استان است اظهار داشت: بیش از 16 میلیارد ریال برای بازسازي، زيباسازي وافزايش ظرفيت ارائه خدمات جايگاه اختصاصي هامون هزینه شده است.

دادخدا اعتصامی بیان داشت: عمليات بازسازي این جایگاه اختصاصی با نام هامون از آذر ماه 92 آغاز و در زميني به مساحت 3هزار متر مربع احداث شده است.

وی گفت: این جایگاه با دارا بودن 6 سكو، تعداد 5 مخزن ذخيره سازي به ظرفيت 230هزارليتر و 26 نازل قابليت عرضه سه فرآورده بنزين معمولي، بنزين سوپر و نفتگاز را به طور همزمان دارد.

اعتصامی ارائه خدمات مطلوب به مردم استان را از اولويت هاي اصلي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي عنوان کزد و ادامه داد: در راستای تكريم ارباب رجوع و ارائه خدمات بهتر به مردم علاوه براحداث نمازخانه وسرويس های بهداشتي ساير خدمات جانبي ازجمله كارواش، تعويض روغن و تنظيم باد خودرو در این جايگاه ارائه مي شود.

وی گفت: منطقه زاهدان يكي از مناطق 37 گانه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است كه بادارابودن چهار ناحيه زاهدان، زابل، خاش و سراوان و سه انبار نفت تداركاتي و دومركز سوختگيري هواپيمايي وظيفه تامين وتوزيع فرآورده هاي نفتي درشمال، مركز و بخش هايي از جنوب استان سيستان وبلوچستان را بر عهده دارد.