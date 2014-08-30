به گزارش خبرگزاری مهر، خيرالله خادمي در بازديد از قطعات در حال ساخت بزرگراه بندرعباس ـ عسلويه در جمع خبرنگاران بیان داشت: به منظور تسريع در احداث اين محور بخشي از مطالبات پيمانكاران پرداخت مي شود تا هرچه سريع تر 110 كيلومتر از اين محور به بهره برداري برسد.

معاون ساخت و توسعه راه هاي كشور بيان داشت: محور مذكور همانند سرمايه اي است كه بر زمين مانده و در تلاش هستيم كه زمينه استفاده از اين سرمايه را براي مردم فراهم آوريم.

وي با بيان اينكه در بازديد از محورهاي مذكور مذاكراتي نيز با پيمانكاران صورت گرفته است، افزود: بر اساس مهلتي كه داده شد، پيمانكاران مي بايست تا پايان آبان ماه نسبت به تكميل اين محور اقدام كنند.

در اين بازديد كه عبدالهاشم حسن‌نيا معاون راهداري سازمان حمل و نقل جاده‌اي كشور، عزيزالله فيلي مديركل نگهداري راه و ابنيه فني سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و فرشيد دستوان مدير كل راه و شهرسازي هرمزگان حضور داشتند، از روند بهسازي و روكش آسفالت محور بندر لنگه - پارسيان و همچنين عمليات راهسازي در محدوده پل غار و نيز باند دوم محور بندرعباس – بندر خمير بازديد صورت گرفت.