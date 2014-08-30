به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح شنبه در دیدار با نخبگان استان خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از مزایای خراسان جنوبی دارا بودن شرکت های دانش بنیان و آمار بالای جمعیت دانشجویی در این استان است؛ اظهارکرد: در حال حاضر در این استان 52 هزار دانشجو تحصیل می کنند که نسبت به کل جمعیت استان رقم قابل توجهی است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: این عامل می تواند در اقتصاد و توسعه فناوری استان تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی بیان کرد: در اقتصاد دانش بنیان چیزی به عنوان بخش دولتی نداریم بلکه در این زمینه بخش خصوصی مورد توجه و حمایت ویژه است.

وی خطاب به مسئولان و نخبگان خراسان جنوبی افزود: ازما نخواهید که تعداد پژوهشگاه ها و آزمایشگاه های استان را افزایش دهیم بلکه این اقدام در گذشته مبنی بر افزایش تعداد آزمایشگاه اقدامی اشتباه بوده است.

افزایش کمی آزمایشگاه ها در استانها نتیجه ای ندارد

ستاری تصریح کرد: افزایش کمی آزمایشگاه ها در ایجاد اشتغال و حل مشکلات استانها تاثیر و نتیجه ای نداشته است.

وی گفت: در حل مشکلات خراسان جنوبی باید از ظرفیت دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان حمایت شود و مسائل آنها برطرف شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه صندوق پژوهش مستقلی در خراسان جنوبی وجود ندارد، افزود: این آمادگی را اعلام می کنیم ظرف یک هفته آینده شعبه پارک فناوری پردیس را در خراسان جنوبی راه اندازی کنیم.

ستاری عنوان کرد: در زمینه توسعه و شکوفایی عملی در استان باید از تسهیلات شرکت های دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده شود.

وی صادرات به کشور افغانستان را یکی از ظرفیت های خوب در خراسان جنوبی دانست و افزود: مشکلات خراسان جنوبی توسط دانشگاهیان استان قابل حل است.

وی با بیان اینکه توسعه فیزیکی خراسان جنوبی وظیفه معاونت علمی و فناوری نیست، عنوان کرد: حل مشکلات فرهنگی یکی از دغدغه های اصلی ماست که به دنبال حل آن هستیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور یکی از وظایف اصلی بنیاد ملی نخبگان را نگه داشت نخبگان در استان دانست و گفت: باید از ظرفیت دانشگاهیان در راستای افزایش ارزش افزوده در استان استفاده شود.

ستاری بیان کرد: باید به مسائل استان علمی تر و اجرایی تر نگاه شود و از تسهیلاتی که در قانون دیده شده باید استفاده شود.